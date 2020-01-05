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Культура
2020-01-05T08:10+0300
https://ria.ru/20200105/1561951591.html
"Мой парень — псих". Брэдли Куперу — 45
https://cdn23.img.ria.ru/images/156145/22/1561452283_4:32:2960:1695_1036x0_80_0_0_d1186641005a0be9f5b5c898a6f7b6de.jpg
РИА Новости

"Мой парень — псих". Брэдли Куперу — 45

08:00 05.01.2020 (обновлено: 08:10 05.01.2020)
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Красавчик из "Мальчишника в Вегасе", возмутитель спокойствия русскоязычных пользователей Сети и причина атаки на аккаунт Леди Гаги в инстаграме — актеру, режиссеру, сердцееду и франкофону Брэдли Куперу исполняется 45 лет. Об интересных фактах из его жизни — в фотоленте РИА Новости.
© HBO (1998 – 2004)

Купер родился в религиозной католической семье (его мать итальянка, а у отца ирландские корни). Брэдли признавался, что в детстве его часто принимали за девочку: "Мама не стригла мне волосы, они были очень длинными".

Родители с сомнением отнеслись к решению сына стать актером. Поэтому он поступил в университет, на полгода съездил в Прованс, где выучил французский. И лишь затем пошел учиться в Нью-Йоркскую драматическую школу.

Дебютом Купера на ТВ стала роль бойфренда Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) в культовом сериале "Секс в большом городе". Первый зрительский успех пришел к Брэдли после сериала "Шпионка", где он сыграл репортера.

Кадр из сериала Секс в большом городе
1 из 11

Купер родился в религиозной католической семье (его мать итальянка, а у отца ирландские корни). Брэдли признавался, что в детстве его часто принимали за девочку: "Мама не стригла мне волосы, они были очень длинными".

Родители с сомнением отнеслись к решению сына стать актером. Поэтому он поступил в университет, на полгода съездил в Прованс, где выучил французский. И лишь затем пошел учиться в Нью-Йоркскую драматическую школу.

Дебютом Купера на ТВ стала роль бойфренда Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) в культовом сериале "Секс в большом городе". Первый зрительский успех пришел к Брэдли после сериала "Шпионка", где он сыграл репортера.

© HBO (1998 – 2004)
© Green Hat Films / Legendary Pictures

Но ролью, сделавшей Купера мировой звездой, стал Фил Веннек из комедии "Мальчишник в Вегасе" режиссера Тодда Филлипса — будущего создателя "Джокера" с Хоакином Фениксом.

Герой Брэдли под песни Канье Уэста, Рианны и Flo Rida помогает другу-жениху вовремя попасть на свадьбу.

Гонорары артиста увеличились в разы. "Передо мной открылось больше дверей, но не скажу, что мне присылают пачки сценариев", — говорил потом Купер.

После нескольких комедий актер переключился на триллеры — "Дело № 39" и "Области тьмы", где он сыграл главные роли.

Кадр из фильма Мальчишник: Часть III
2 из 11

Но ролью, сделавшей Купера мировой звездой, стал Фил Веннек из комедии "Мальчишник в Вегасе" режиссера Тодда Филлипса — будущего создателя "Джокера" с Хоакином Фениксом.

Герой Брэдли под песни Канье Уэста, Рианны и Flo Rida помогает другу-жениху вовремя попасть на свадьбу.

Гонорары артиста увеличились в разы. "Передо мной открылось больше дверей, но не скажу, что мне присылают пачки сценариев", — говорил потом Купер.

После нескольких комедий актер переключился на триллеры — "Дело № 39" и "Области тьмы", где он сыграл главные роли.

© Green Hat Films / Legendary Pictures
© Mirage Enterprises, The Weinstein Company (2012)

В 2013 году актер получил первую номинацию на "Оскар" за роль в трагикомедии Дэвида О. Расселла "Мой парень — псих". Купер перевоплотился в бывшего учителя, страдающего биполярным расстройством.

Сначала Брэдли хотел отказаться от участия в картине: думал, что характер главного героя лишен глубины, но режиссер сумел его переубедить.

Награды тогда удостоилась только его экранная партнерша Дженнифер Лоуренс, но 38-летний актер заработал еще номинации на "Золотой глобус" и BAFTA.

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс в фильме Мой парень – псих
3 из 11

В 2013 году актер получил первую номинацию на "Оскар" за роль в трагикомедии Дэвида О. Расселла "Мой парень — псих". Купер перевоплотился в бывшего учителя, страдающего биполярным расстройством.

Сначала Брэдли хотел отказаться от участия в картине: думал, что характер главного героя лишен глубины, но режиссер сумел его переубедить.

Награды тогда удостоилась только его экранная партнерша Дженнифер Лоуренс, но 38-летний актер заработал еще номинации на "Золотой глобус" и BAFTA.

© Mirage Enterprises, The Weinstein Company (2012)
© AFP / Getty Images North America / Frazer Harrison, Paramount Pictures (2009)

Видимо, из-за плотного съемочного графика девушками актера почти всегда становились партнерши или коллеги.

Первой пассией Брэдли, о которой стало официально известно, была актриса Дженнифер Эспозито — дело даже дошло до брака. Но продлился он меньше полугода.

После фильма "Дело № 39" у актера завязались отношения с Рене Зеллвегер, также сыгравшей в картине. Звезды были вместе полтора года, но расстались, не афишируя причины.

Дженнифер Эспозито и Брэдли Купер на премьере фильма Вавилон. Рене Зеллвегер и Брэдли Купер в фильме Дело № 39
4 из 11

Видимо, из-за плотного съемочного графика девушками актера почти всегда становились партнерши или коллеги.

Первой пассией Брэдли, о которой стало официально известно, была актриса Дженнифер Эспозито — дело даже дошло до брака. Но продлился он меньше полугода.

После фильма "Дело № 39" у актера завязались отношения с Рене Зеллвегер, также сыгравшей в картине. Звезды были вместе полтора года, но расстались, не афишируя причины.

© AFP / Getty Images North America / Frazer Harrison, Paramount Pictures (2009)
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss, John Shearer

Вскоре Купер "засветился" с коллегой по фильму "Слова" — Зои Салдана. Отношения длились чуть больше года. Кстати, актеры после расставания работали над одним проектом — франшизой "Стражи Галактики". Салдана сыграла там главную женскую роль, а Купер озвучил гуманоидного енота Ракету.

После некоторого затишья в личной жизни папарацци поймали Брэдли с британской моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. За два года отношений пара часто появлялась на светских мероприятиях, а их совместные фото — в глянцевых журналах.

Брэдли Купер и Зои Салдана на премьере фильма Слова. Брэдли Купер и Сьюки Уотерхаус на 86ой церемонии вручения премии Оскар
5 из 11

Вскоре Купер "засветился" с коллегой по фильму "Слова" — Зои Салдана. Отношения длились чуть больше года. Кстати, актеры после расставания работали над одним проектом — франшизой "Стражи Галактики". Салдана сыграла там главную женскую роль, а Купер озвучил гуманоидного енота Ракету.

После некоторого затишья в личной жизни папарацци поймали Брэдли с британской моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. За два года отношений пара часто появлялась на светских мероприятиях, а их совместные фото — в глянцевых журналах.

© AP Photo / Invision / Jordan Strauss, John Shearer
© РИА Новости / Максим Блинов

В 2014 году актер на пару дней приезжал в Москву, чтобы представить черную комедию "Афера по-американски" того же Дэвида О. Расселла. Брэдли привез с собой личного тренера и повара, потому что уже готовился к новой роли.

Брэдли Купер перед премьерой фильма Афера по-американски в Москве
6 из 11

В 2014 году актер на пару дней приезжал в Москву, чтобы представить черную комедию "Афера по-американски" того же Дэвида О. Расселла. Брэдли привез с собой личного тренера и повара, потому что уже готовился к новой роли.

© РИА Новости / Максим Блинов
© AFP 2019 / Pool / Andrew Couldridge, Getty Images for National Board of Review / Jamie McCarthy

Возможно, приезд в Москву вызвал у актера интерес к России. Уже в 2015 году Купера заметили с Ириной Шейк, которая младше его на 11 лет.

Не афишируя отношений, пара ходила в театр, появилась вместе на вечеринке Рианны, потом их сфотографировали на отдыхе. Вскоре Брэдли и Ирина стали официально появляться на публике.

Брэдли Купер и Ирина Шейк на финальном матче Уимблдона. Брэдли Купер и Ирина Шейк на торжественной церемонии вручения наград National Board of Review Awards Gala в Нью-Йорке
7 из 11

Возможно, приезд в Москву вызвал у актера интерес к России. Уже в 2015 году Купера заметили с Ириной Шейк, которая младше его на 11 лет.

Не афишируя отношений, пара ходила в театр, появилась вместе на вечеринке Рианны, потом их сфотографировали на отдыхе. Вскоре Брэдли и Ирина стали официально появляться на публике.

© AFP 2019 / Pool / Andrew Couldridge, Getty Images for National Board of Review / Jamie McCarthy
© AP Photo / Invision / Owen Sweeney

Через два года у них родилась дочь, которую назвали Лея де Сьен Шейк Купер.

Брэдли признавался, что появление ребенка — то, о чем он долгое время мечтал, и это полностью изменило его жизнь. "Иногда я смотрю на нее и удивляюсь, как же она похожа на моего отца. Такое вообще бывает?" — признавался он в одном из интервью.

Купер стал хорошим отцом, он проводит с дочерью все свободное время. В одном из видеоинтервью его попросили составить плейлист его любимой музыки. Туда вошли "Чему учат в школе", "Антошка" и музыка из "Фиксиков". Актер объяснил, что это стандартный набор саундтреков для дома, ведь их просит поставить Лея.

Брэдли Купер с дочерью Леей на 22-ой ежегодной церемонии награждения премии Марка Твена за вклад в развитие американского юмора
8 из 11

Через два года у них родилась дочь, которую назвали Лея де Сьен Шейк Купер.

Брэдли признавался, что появление ребенка — то, о чем он долгое время мечтал, и это полностью изменило его жизнь. "Иногда я смотрю на нее и удивляюсь, как же она похожа на моего отца. Такое вообще бывает?" — признавался он в одном из интервью.

Купер стал хорошим отцом, он проводит с дочерью все свободное время. В одном из видеоинтервью его попросили составить плейлист его любимой музыки. Туда вошли "Чему учат в школе", "Антошка" и музыка из "Фиксиков". Актер объяснил, что это стандартный набор саундтреков для дома, ведь их просит поставить Лея.

© AP Photo / Invision / Owen Sweeney
© Warner Bros. / Metro-Goldwyn-Mayer (2018), AP / Invision / Matt Sayles

В 2017 году 42-летний Купер решил попробовать себя в режиссуре. Дебют вышел громким. Картина "Звезда родилась" с Леди Гагой в главной роли получила множество наград, в том числе "Оскар" за лучшую песню, но обсуждалась во многом из-за предполагаемого романа Брэдли и Гаги.

Купер исполнил главную мужскую роль — кантри-певца Джексона Мейна, который влюбляется в официантку Элли (Гага).

Критики и зрители отметили очень реалистичную "химию" между актерами. Подогревалось все совместным продвижением картины, теплыми высказываниями друг о друге и присутствием Купера на концертах Гаги.

Кадр из фильма Звезда родилась. Брэдли Купер и Леди Гага на 25-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров
9 из 11

В 2017 году 42-летний Купер решил попробовать себя в режиссуре. Дебют вышел громким. Картина "Звезда родилась" с Леди Гагой в главной роли получила множество наград, в том числе "Оскар" за лучшую песню, но обсуждалась во многом из-за предполагаемого романа Брэдли и Гаги.

Купер исполнил главную мужскую роль — кантри-певца Джексона Мейна, который влюбляется в официантку Элли (Гага).

Критики и зрители отметили очень реалистичную "химию" между актерами. Подогревалось все совместным продвижением картины, теплыми высказываниями друг о друге и присутствием Купера на концертах Гаги.

© Warner Bros. / Metro-Goldwyn-Mayer (2018), AP / Invision / Matt Sayles
© AP Photo / Invision /Jordan Strauss

Появление Купера и Шейк на церемонии вручения "Оскара" стало их последним совместным выходом в свет.

Пара объявила о расставании. СМИ решили, что причиной разрыва стала Леди Гага.

Разгневанные русскоязычные пользователи Instagram вступились за соотечественницу и устроили флешмоб, "заспамив" Гагу в соцсети.

Громкая история: сначала россияне стыдили предполагаемую разлучницу в комментариях. А потом превратили страницу певицы в форум: делились рецептами борща и чебуреков, рекламировали услуги, продавали вещи, обсуждали погоду и политику.

Купер не делал громких заявлений, а опеку над дочерью разделил поровну с Ириной.

Брэдли Купер и Ирина Шейк на 76-ой ежегодной премии Золотой глобус
10 из 11

Появление Купера и Шейк на церемонии вручения "Оскара" стало их последним совместным выходом в свет.

Пара объявила о расставании. СМИ решили, что причиной разрыва стала Леди Гага.

Разгневанные русскоязычные пользователи Instagram вступились за соотечественницу и устроили флешмоб, "заспамив" Гагу в соцсети.

Громкая история: сначала россияне стыдили предполагаемую разлучницу в комментариях. А потом превратили страницу певицы в форум: делились рецептами борща и чебуреков, рекламировали услуги, продавали вещи, обсуждали погоду и политику.

Купер не делал громких заявлений, а опеку над дочерью разделил поровну с Ириной.

© AP Photo / Invision /Jordan Strauss
© AFP 2019 / Getty Images North America / Jon Kopaloff, Valerie Macon

Похоже, что Куперу понравилось быть режиссером — он уже запланировал следующий проект, в котором сыграет и как актер. Это фильм "Бернстайн" об известном американском композиторе и дирижере. На женскую роль он пригласил британскую актрису Кэри Маллиган.

Кроме того, Брэдли исполнит главную роль в картине Гильермо Дель Торо "Аллея кошмаров". Лента про мошенника, выступающего в ночных клубах в паре с девушкой-психиатром — дуэт обманывает зрителей.

А еще Купер заявлен среди исполнителей в военной драме "Атлантическая стена", после которой вернется к своему герою Ракете в третьей части "Стражей галактики". В общем, поклонникам Брэдли будет что обсудить.

Брэдли Купер и Кэри Маллиган
11 из 11

Похоже, что Куперу понравилось быть режиссером — он уже запланировал следующий проект, в котором сыграет и как актер. Это фильм "Бернстайн" об известном американском композиторе и дирижере. На женскую роль он пригласил британскую актрису Кэри Маллиган.

Кроме того, Брэдли исполнит главную роль в картине Гильермо Дель Торо "Аллея кошмаров". Лента про мошенника, выступающего в ночных клубах в паре с девушкой-психиатром — дуэт обманывает зрителей.

А еще Купер заявлен среди исполнителей в военной драме "Атлантическая стена", после которой вернется к своему герою Ракете в третьей части "Стражей галактики". В общем, поклонникам Брэдли будет что обсудить.

© AFP 2019 / Getty Images North America / Jon Kopaloff, Valerie Macon
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КультураХоакин ФениксНовый ГодСара ПаркерМаллиган КэриЗои СалданаLady Gaga (Стефани Джерманотта)Ирина ШейкБрэдли КуперКристиан БейлЭми АдамсДженнифер ЛоуренсДжорджтаунский университет
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