"Мой парень — псих". Брэдли Куперу — 45

Купер родился в религиозной католической семье (его мать итальянка, а у отца ирландские корни). Брэдли признавался, что в детстве его часто принимали за девочку: "Мама не стригла мне волосы, они были очень длинными".
Родители с сомнением отнеслись к решению сына стать актером. Поэтому он поступил в университет, на полгода съездил в Прованс, где выучил французский. И лишь затем пошел учиться в Нью-Йоркскую драматическую школу.
Дебютом Купера на ТВ стала роль бойфренда Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) в культовом сериале "Секс в большом городе". Первый зрительский успех пришел к Брэдли после сериала "Шпионка", где он сыграл репортера.
Купер родился в религиозной католической семье (его мать итальянка, а у отца ирландские корни). Брэдли признавался, что в детстве его часто принимали за девочку: "Мама не стригла мне волосы, они были очень длинными".
Родители с сомнением отнеслись к решению сына стать актером. Поэтому он поступил в университет, на полгода съездил в Прованс, где выучил французский. И лишь затем пошел учиться в Нью-Йоркскую драматическую школу.
Дебютом Купера на ТВ стала роль бойфренда Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) в культовом сериале "Секс в большом городе". Первый зрительский успех пришел к Брэдли после сериала "Шпионка", где он сыграл репортера.
Но ролью, сделавшей Купера мировой звездой, стал Фил Веннек из комедии "Мальчишник в Вегасе" режиссера Тодда Филлипса — будущего создателя "Джокера" с Хоакином Фениксом.
Герой Брэдли под песни Канье Уэста, Рианны и Flo Rida помогает другу-жениху вовремя попасть на свадьбу.
Гонорары артиста увеличились в разы. "Передо мной открылось больше дверей, но не скажу, что мне присылают пачки сценариев", — говорил потом Купер.
После нескольких комедий актер переключился на триллеры — "Дело № 39" и "Области тьмы", где он сыграл главные роли.
Но ролью, сделавшей Купера мировой звездой, стал Фил Веннек из комедии "Мальчишник в Вегасе" режиссера Тодда Филлипса — будущего создателя "Джокера" с Хоакином Фениксом.
Герой Брэдли под песни Канье Уэста, Рианны и Flo Rida помогает другу-жениху вовремя попасть на свадьбу.
Гонорары артиста увеличились в разы. "Передо мной открылось больше дверей, но не скажу, что мне присылают пачки сценариев", — говорил потом Купер.
После нескольких комедий актер переключился на триллеры — "Дело № 39" и "Области тьмы", где он сыграл главные роли.
В 2013 году актер получил первую номинацию на "Оскар" за роль в трагикомедии Дэвида О. Расселла "Мой парень — псих". Купер перевоплотился в бывшего учителя, страдающего биполярным расстройством.
Сначала Брэдли хотел отказаться от участия в картине: думал, что характер главного героя лишен глубины, но режиссер сумел его переубедить.
Награды тогда удостоилась только его экранная партнерша Дженнифер Лоуренс, но 38-летний актер заработал еще номинации на "Золотой глобус" и BAFTA.
В 2013 году актер получил первую номинацию на "Оскар" за роль в трагикомедии Дэвида О. Расселла "Мой парень — псих". Купер перевоплотился в бывшего учителя, страдающего биполярным расстройством.
Сначала Брэдли хотел отказаться от участия в картине: думал, что характер главного героя лишен глубины, но режиссер сумел его переубедить.
Награды тогда удостоилась только его экранная партнерша Дженнифер Лоуренс, но 38-летний актер заработал еще номинации на "Золотой глобус" и BAFTA.
Видимо, из-за плотного съемочного графика девушками актера почти всегда становились партнерши или коллеги.
Первой пассией Брэдли, о которой стало официально известно, была актриса Дженнифер Эспозито — дело даже дошло до брака. Но продлился он меньше полугода.
После фильма "Дело № 39" у актера завязались отношения с Рене Зеллвегер, также сыгравшей в картине. Звезды были вместе полтора года, но расстались, не афишируя причины.
Видимо, из-за плотного съемочного графика девушками актера почти всегда становились партнерши или коллеги.
Первой пассией Брэдли, о которой стало официально известно, была актриса Дженнифер Эспозито — дело даже дошло до брака. Но продлился он меньше полугода.
После фильма "Дело № 39" у актера завязались отношения с Рене Зеллвегер, также сыгравшей в картине. Звезды были вместе полтора года, но расстались, не афишируя причины.
Вскоре Купер "засветился" с коллегой по фильму "Слова" — Зои Салдана. Отношения длились чуть больше года. Кстати, актеры после расставания работали над одним проектом — франшизой "Стражи Галактики". Салдана сыграла там главную женскую роль, а Купер озвучил гуманоидного енота Ракету.
После некоторого затишья в личной жизни папарацци поймали Брэдли с британской моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. За два года отношений пара часто появлялась на светских мероприятиях, а их совместные фото — в глянцевых журналах.
Вскоре Купер "засветился" с коллегой по фильму "Слова" — Зои Салдана. Отношения длились чуть больше года. Кстати, актеры после расставания работали над одним проектом — франшизой "Стражи Галактики". Салдана сыграла там главную женскую роль, а Купер озвучил гуманоидного енота Ракету.
После некоторого затишья в личной жизни папарацци поймали Брэдли с британской моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. За два года отношений пара часто появлялась на светских мероприятиях, а их совместные фото — в глянцевых журналах.
В 2014 году актер на пару дней приезжал в Москву, чтобы представить черную комедию "Афера по-американски" того же Дэвида О. Расселла. Брэдли привез с собой личного тренера и повара, потому что уже готовился к новой роли.
В 2014 году актер на пару дней приезжал в Москву, чтобы представить черную комедию "Афера по-американски" того же Дэвида О. Расселла. Брэдли привез с собой личного тренера и повара, потому что уже готовился к новой роли.
Возможно, приезд в Москву вызвал у актера интерес к России. Уже в 2015 году Купера заметили с Ириной Шейк, которая младше его на 11 лет.
Не афишируя отношений, пара ходила в театр, появилась вместе на вечеринке Рианны, потом их сфотографировали на отдыхе. Вскоре Брэдли и Ирина стали официально появляться на публике.
Возможно, приезд в Москву вызвал у актера интерес к России. Уже в 2015 году Купера заметили с Ириной Шейк, которая младше его на 11 лет.
Не афишируя отношений, пара ходила в театр, появилась вместе на вечеринке Рианны, потом их сфотографировали на отдыхе. Вскоре Брэдли и Ирина стали официально появляться на публике.
Через два года у них родилась дочь, которую назвали Лея де Сьен Шейк Купер.
Брэдли признавался, что появление ребенка — то, о чем он долгое время мечтал, и это полностью изменило его жизнь. "Иногда я смотрю на нее и удивляюсь, как же она похожа на моего отца. Такое вообще бывает?" — признавался он в одном из интервью.
Купер стал хорошим отцом, он проводит с дочерью все свободное время. В одном из видеоинтервью его попросили составить плейлист его любимой музыки. Туда вошли "Чему учат в школе", "Антошка" и музыка из "Фиксиков". Актер объяснил, что это стандартный набор саундтреков для дома, ведь их просит поставить Лея.
Через два года у них родилась дочь, которую назвали Лея де Сьен Шейк Купер.
Брэдли признавался, что появление ребенка — то, о чем он долгое время мечтал, и это полностью изменило его жизнь. "Иногда я смотрю на нее и удивляюсь, как же она похожа на моего отца. Такое вообще бывает?" — признавался он в одном из интервью.
Купер стал хорошим отцом, он проводит с дочерью все свободное время. В одном из видеоинтервью его попросили составить плейлист его любимой музыки. Туда вошли "Чему учат в школе", "Антошка" и музыка из "Фиксиков". Актер объяснил, что это стандартный набор саундтреков для дома, ведь их просит поставить Лея.
В 2017 году 42-летний Купер решил попробовать себя в режиссуре. Дебют вышел громким. Картина "Звезда родилась" с Леди Гагой в главной роли получила множество наград, в том числе "Оскар" за лучшую песню, но обсуждалась во многом из-за предполагаемого романа Брэдли и Гаги.
Купер исполнил главную мужскую роль — кантри-певца Джексона Мейна, который влюбляется в официантку Элли (Гага).
Критики и зрители отметили очень реалистичную "химию" между актерами. Подогревалось все совместным продвижением картины, теплыми высказываниями друг о друге и присутствием Купера на концертах Гаги.
В 2017 году 42-летний Купер решил попробовать себя в режиссуре. Дебют вышел громким. Картина "Звезда родилась" с Леди Гагой в главной роли получила множество наград, в том числе "Оскар" за лучшую песню, но обсуждалась во многом из-за предполагаемого романа Брэдли и Гаги.
Купер исполнил главную мужскую роль — кантри-певца Джексона Мейна, который влюбляется в официантку Элли (Гага).
Критики и зрители отметили очень реалистичную "химию" между актерами. Подогревалось все совместным продвижением картины, теплыми высказываниями друг о друге и присутствием Купера на концертах Гаги.
Появление Купера и Шейк на церемонии вручения "Оскара" стало их последним совместным выходом в свет.
Пара объявила о расставании. СМИ решили, что причиной разрыва стала Леди Гага.
Разгневанные русскоязычные пользователи Instagram вступились за соотечественницу и устроили флешмоб, "заспамив" Гагу в соцсети.
Громкая история: сначала россияне стыдили предполагаемую разлучницу в комментариях. А потом превратили страницу певицы в форум: делились рецептами борща и чебуреков, рекламировали услуги, продавали вещи, обсуждали погоду и политику.
Купер не делал громких заявлений, а опеку над дочерью разделил поровну с Ириной.
Появление Купера и Шейк на церемонии вручения "Оскара" стало их последним совместным выходом в свет.
Пара объявила о расставании. СМИ решили, что причиной разрыва стала Леди Гага.
Разгневанные русскоязычные пользователи Instagram вступились за соотечественницу и устроили флешмоб, "заспамив" Гагу в соцсети.
Громкая история: сначала россияне стыдили предполагаемую разлучницу в комментариях. А потом превратили страницу певицы в форум: делились рецептами борща и чебуреков, рекламировали услуги, продавали вещи, обсуждали погоду и политику.
Купер не делал громких заявлений, а опеку над дочерью разделил поровну с Ириной.
Похоже, что Куперу понравилось быть режиссером — он уже запланировал следующий проект, в котором сыграет и как актер. Это фильм "Бернстайн" об известном американском композиторе и дирижере. На женскую роль он пригласил британскую актрису Кэри Маллиган.
Кроме того, Брэдли исполнит главную роль в картине Гильермо Дель Торо "Аллея кошмаров". Лента про мошенника, выступающего в ночных клубах в паре с девушкой-психиатром — дуэт обманывает зрителей.
А еще Купер заявлен среди исполнителей в военной драме "Атлантическая стена", после которой вернется к своему герою Ракете в третьей части "Стражей галактики". В общем, поклонникам Брэдли будет что обсудить.
Похоже, что Куперу понравилось быть режиссером — он уже запланировал следующий проект, в котором сыграет и как актер. Это фильм "Бернстайн" об известном американском композиторе и дирижере. На женскую роль он пригласил британскую актрису Кэри Маллиган.
Кроме того, Брэдли исполнит главную роль в картине Гильермо Дель Торо "Аллея кошмаров". Лента про мошенника, выступающего в ночных клубах в паре с девушкой-психиатром — дуэт обманывает зрителей.
А еще Купер заявлен среди исполнителей в военной драме "Атлантическая стена", после которой вернется к своему герою Ракете в третьей части "Стражей галактики". В общем, поклонникам Брэдли будет что обсудить.