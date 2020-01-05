"Мой парень — псих". Брэдли Куперу — 45

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Купер родился в религиозной католической семье (его мать итальянка, а у отца ирландские корни). Брэдли признавался, что в детстве его часто принимали за девочку: "Мама не стригла мне волосы, они были очень длинными".

Родители с сомнением отнеслись к решению сына стать актером. Поэтому он поступил в университет, на полгода съездил в Прованс, где выучил французский. И лишь затем пошел учиться в Нью-Йоркскую драматическую школу.

Дебютом Купера на ТВ стала роль бойфренда Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) в культовом сериале "Секс в большом городе". Первый зрительский успех пришел к Брэдли после сериала "Шпионка", где он сыграл репортера.