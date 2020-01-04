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Боррель обсудил с главой МИД Ирана события в регионе
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РИА Новости

Боррель обсудил с главой МИД Ирана события в регионе

23:51 04.01.2020
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом последние события в регионе и подчеркнул необходимость деэскалации напряженности.
"Говорил с иранским министром иностранных дел Зарифом о последних событиях. Подчеркнул необходимость снижения напряженности, проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации. Также обсуждалась важность сохранения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, так называемой ядерной сделки по Ирану - ред.), который остается критически важным для глобальной безопасности. Я привержен роли координатора", - говорится в сообщении Борреля на его странице в Twitter.
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" КСИР - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Касем СулейманиМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаЕвросоюзАли ХаменеиВ миреЖозеп Боррель
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