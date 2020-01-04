Госдеп сообщил о телефонном разговоре Помпео и Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в субботу по телефону ситуацию в Ираке и Иране, сообщает пресс-служба госдепартамента.
"Госсекретарь Майкл Помпео сегодня поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить ситуацию в Ираке, а также продолжающиеся провокации и угрозы Ирана в регионе. Госсекретарь подчеркнул решимость администрации (президента США Дональда) Трампа защищать американские интересы, персонал, объекты и партнеров", - говорится в сообщении.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.