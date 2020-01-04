Госдеп сообщил о телефонном разговоре Помпео и Нетаньяху

"Госсекретарь Майкл Помпео сегодня поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить ситуацию в Ираке, а также продолжающиеся провокации и угрозы Ирана в регионе. Госсекретарь подчеркнул решимость администрации (президента США Дональда) Трампа защищать американские интересы, персонал, объекты и партнеров", - говорится в сообщении.