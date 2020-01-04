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Госдеп сообщил о телефонном разговоре Помпео и Нетаньяху
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РИА Новости

Госдеп сообщил о телефонном разговоре Помпео и Нетаньяху

23:45 04.01.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в субботу по телефону ситуацию в Ираке и Иране, сообщает пресс-служба госдепартамента.
"Госсекретарь Майкл Помпео сегодня поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить ситуацию в Ираке, а также продолжающиеся провокации и угрозы Ирана в регионе. Госсекретарь подчеркнул решимость администрации (президента США Дональда) Трампа защищать американские интересы, персонал, объекты и партнеров", - говорится в сообщении.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиГосударственный департамент СШАБиньямин НетаньяхуИракИранСШАВ мире
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