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Курц заявил о неготовности "маленькой Австрии" принимать мигрантов
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РИА Новости

Курц заявил о неготовности "маленькой Австрии" принимать мигрантов

23:41 04.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью изданию Bild, что его страна не готова принимать беженцев, так как "маленькая Австрия" сделала уже более чем достаточно для мигрантов.
Курц заявил, что Австрия не готова принимать детей-беженцев с острова Лесбос, несмотря на сложившуюся там кризисную ситуацию.
"Австрия за последние годы внесла непропорционально большой вклад. Наша страна получила более 150 тысяч прошений о получении убежища, на мой взгляд, слишком много для маленькой Австрии", - отметил канцлер.
Он добавил, что Австрия продолжает работать над миграционной проблемой. "Мы пытаемся вывезти из страны всех, кто получил отрицательное решение о предоставлении убежища и находится здесь незаконно, и интегрировать тех, кто получил положительное (решение - ред.). Это колоссально сложная задача для нашей страны и будет занимать нас еще десятилетия", - заявил Курц.
По данным европейского пограничного агентства Frontex, за десять месяцев 2019 года поток мигрантов с побережья Турции на греческие острова увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - прибыли 63 тысячи человек. Лагеря на островах переполнены, мигранты требуют перевезти их с островов и отправить в Европу. Властям все труднее найти места для мигрантов и беженцев.
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