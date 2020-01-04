Курц заявил о неготовности "маленькой Австрии" принимать мигрантов

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью изданию Bild , что его страна не готова принимать беженцев, так как "маленькая Австрия " сделала уже более чем достаточно для мигрантов.

Курц заявил, что Австрия не готова принимать детей-беженцев с острова Лесбос, несмотря на сложившуюся там кризисную ситуацию.

"Австрия за последние годы внесла непропорционально большой вклад. Наша страна получила более 150 тысяч прошений о получении убежища, на мой взгляд, слишком много для маленькой Австрии", - отметил канцлер.

Он добавил, что Австрия продолжает работать над миграционной проблемой. "Мы пытаемся вывезти из страны всех, кто получил отрицательное решение о предоставлении убежища и находится здесь незаконно, и интегрировать тех, кто получил положительное (решение - ред.). Это колоссально сложная задача для нашей страны и будет занимать нас еще десятилетия", - заявил Курц.