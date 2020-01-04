Саудовский король обсудил с президентом Ирака ситуацию в регионе

КАИР, 4 янв - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд обсудил с президентом Ирака Бархамом Салехом в субботу по телефону ситуацию в регионе на фоне последних событий и выразил желание королевства, чтобы Ирак оставался безопасным и стабильным государством, сообщает официальное саудовское агентство SPA.
"Король также выразил необходимость погасить фитиль напряженности в регионе и принять для этого все необходимые меры", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что король Саудовской Аравии провел в субботу переговоры и с иракским премьером Аделем Абдель Махди и обсудил "сложную ситуацию в Ираке и регионе".
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.