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Саудовский король обсудил с президентом Ирака ситуацию в регионе
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РИА Новости

Саудовский король обсудил с президентом Ирака ситуацию в регионе

23:31 04.01.2020 (обновлено: 23:48 04.01.2020)
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд обсудил с президентом Ирака Бархамом Салехом в субботу по телефону ситуацию в регионе на фоне последних событий и выразил желание королевства, чтобы Ирак оставался безопасным и стабильным государством, сообщает официальное саудовское агентство SPA.
"Король также выразил необходимость погасить фитиль напряженности в регионе и принять для этого все необходимые меры", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что король Саудовской Аравии провел в субботу переговоры и с иракским премьером Аделем Абдель Махди и обсудил "сложную ситуацию в Ираке и регионе".
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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