Саудовский король обсудил с президентом Ирака ситуацию в регионе

"Король также выразил необходимость погасить фитиль напряженности в регионе и принять для этого все необходимые меры", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что король Саудовской Аравии провел в субботу переговоры и с иракским премьером Аделем Абдель Махди и обсудил "сложную ситуацию в Ираке и регионе".