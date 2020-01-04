Иракское ополчение пригрозило атаковать американские базы

Поддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак

© Khalid Mohammed Поддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Группировка "Катаиб Хезболлах", входящая в состав шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", пригрозила атаковать базы в Группировка "Катаиб Хезболлах", входящая в состав шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", пригрозила атаковать базы в Ираке , которые используют американские военные. Об этом говорится в распространенном заявлении командующего спецоперациями группировки.

"Сотрудники иракских сил безопасности должны держаться на расстоянии не менее километра от военных баз американского врага начиная с вечера воскресенья", — говорится в заявлении.

⭕️بالفيديو : آثار سقوط صاروخ على منزل في الجادرية. (لعبة) pic.twitter.com/AzeQLRMnir — انصار الحشد الشعبي ⁦✌️⁩⁦ (@blQHZFWRs5F91RV) 4 января 2020 г.

Обострение ситуации в Ираке

В субботу Багдад подвергся трем ракетным обстрелам: огонь открыли по району, где расположено посольство США , а также по жилому респектабельному кварталу аль-Джадрия и военной базе Балад на севере иракской столицы. Ее использовали американские военные. О жертвах пока не сообщается. По информации СМИ, пострадали как минимум пять человек.

Кроме того, минометному обстрелу подверглись окрестности штаба иракских сил безопасности на севере страны. Там находится комплекс правительственных зданий, используемых американскими военными.

Пока неизвестно, кто организовал нападение.

Гибель иранского генерала Сулеймани в Багдаде

В четверг США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погибли более десяти человек. В их числе — иранский генерал Касем Сулеймани, один из самых влиятельных людей в стране. Кроме того, жертвами удара стали заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.

В Пентагоне заявили, что атаку санкционировал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к нападениям на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Вашингтону, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника. Иранский Совбез назвал убийство Сулеймани "крупнейшей ошибкой" Соединенных Штатов.