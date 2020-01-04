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2020-01-04T23:30+0300
https://ria.ru/20200104/1563119097.html
Иракское ополчение пригрозило атаковать американские базы
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РИА Новости

Иракское ополчение пригрозило атаковать американские базы

23:13 04.01.2020 (обновлено: 23:30 04.01.2020)
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© Khalid MohammedПоддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак
Поддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак
© Khalid Mohammed
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Группировка "Катаиб Хезболлах", входящая в состав шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", пригрозила атаковать базы в Ираке, которые используют американские военные. Об этом говорится в распространенном заявлении командующего спецоперациями группировки.
"Сотрудники иракских сил безопасности должны держаться на расстоянии не менее километра от военных баз американского врага начиная с вечера воскресенья", — говорится в заявлении.

Обострение ситуации в Ираке

В субботу Багдад подвергся трем ракетным обстрелам: огонь открыли по району, где расположено посольство США, а также по жилому респектабельному кварталу аль-Джадрия и военной базе Балад на севере иракской столицы. Ее использовали американские военные. О жертвах пока не сообщается. По информации СМИ, пострадали как минимум пять человек.
Кроме того, минометному обстрелу подверглись окрестности штаба иракских сил безопасности на севере страны. Там находится комплекс правительственных зданий, используемых американскими военными.
Пока неизвестно, кто организовал нападение.

Гибель иранского генерала Сулеймани в Багдаде

В четверг США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погибли более десяти человек. В их числе — иранский генерал Касем Сулеймани, один из самых влиятельных людей в стране. Кроме того, жертвами удара стали заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.
В Пентагоне заявили, что атаку санкционировал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к нападениям на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 января, 16:21
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Вашингтону, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника. Иранский Совбез назвал убийство Сулеймани "крупнейшей ошибкой" Соединенных Штатов.
Действия Вашингтона осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал убийство иранского военачальника "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что мир столкнулся с проявлением новой реальности, в которой стала возможной расправа над официальным лицом суверенного государства без какой-либо правовой основы.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
В Ираке такие кудесники по ликвидации. На американских базах сейчас ждут подсвинка. Откуда выскочит, одному Всевышнему известно. Так сказать с почином американских вояк. Вот и посмотрим, Голливуд в реальности.. )
5 января, 00:00
АДАндроид Дроид
62610344
Трамп не болтал понапрасну, а щелчком решил вопрос. С этим ополчением все понятно-болтуны
4 января, 23:18
Колхозник Дмитрий
59100146
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