Канцлер Австрии прокомментировал убийство Сулеймани

Курц при этом назвал гибель генерала КСИР Касема Сулеймани от действий США "реакцией на иранский образ действий и иранское поведение в прошлом". "Были неоднократные нападения на дипломатов и учреждения США. В связи с чем это и должно соответствующе расцениваться как реакция", - заявил он в интервью изданию Bild

"Теперь важно не допустить дальнейшего обострения ситуации, для этого необходимо использовать кризисные механизмы, в том числе предусмотренные иранским соглашением. Вена, разумеется, доступна в качестве места для возможных переговоров, если США и Иран захотят вновь их провести. У нас хороший опыт в переговорах по ядерному соглашению, и мы считаем, что дипломатия - единственный верный способ не допустить дальнейшей эскалации в этой ситуации", - подчеркнул Курц.

Он также отметил, что наибольшей опасности подвергается сейчас Израиль, который оказался "в центре напряженности", и подчеркнул, что Австрия должна "сделать все возможное для выживания Израиля в этом пострадавшем от кризиса регионе".

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" КСИР - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.