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РИА Наука
2020-01-04T22:45+0300
https://ria.ru/20200104/1563118804.html
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
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РИА Новости

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

22:27 04.01.2020 (обновлено: 22:45 04.01.2020)
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© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© Fotolia / Andrei Tsalko
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета. Об этом сообщает Medical Xpress.
Доктор Энн Кивимяки с кафедры фармакологии провела экспериментальное исследование с участием лабораторных крыс с гипертензией. Около трех месяцев животным давали соки клюквы, черной смородины и брусники. В этих ягодах в большом количестве содержатся полифенолы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов. При этом он не препятствовал возрастному повышению артериального давления. Эффект от других соков был не так заметен.
Как отметила автор исследования, полученные данные необходимо проверить на людях с немного повышенным давлением.
"Брусничный сок не заменит лекарства, но это хорошая добавка к пище", — считает Кивимяки.
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8 ноября 2019, 20:30РИА Наука
Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
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РИА НаукаКровяное давлениеЗдоровьеФинляндияХельсинки
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