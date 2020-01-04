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Зариф назвал Помпео высокомерным клоуном
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РИА Новости

Зариф назвал Помпео высокомерным клоуном

21:59 04.01.2020 (обновлено: 22:08 04.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео "высокомерным клоуном" в ответ на утверждение, что жители Ирака якобы радуются убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Ранее Помпео написал в своем Twitter, что "иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы", так как "благодарны, что генерала Сулеймани больше нет". Он приложил видео, на котором видны люди, бегущие по улицам и несущие флаги Ирака.
Похороны иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак
Вчера, 12:26
Помпео преувеличил реакцию иракцев на гибель Сулеймани, считают СМИ
"Двадцать четыре часа назад высокомерный клоун – выдающий себя за дипломата – заявил, что люди танцуют в городах Ирака. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предложили ему свой ответ на своей земле. Наступил конец враждебному присутствию США в Западной Азии", - написал Зариф в Twitter.
В субботу в Ираке на улицы вышли несколько тысяч человек, чтобы попрощаться с погибшими ранее в Багдаде в результате американского авиаудара влиятельным иранским деятелем генералом Касемом Сулеймани, а также заместителем главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом и сопровождавшими их офицерами. По данным иранских СМИ, Сулеймани будет доставлен в Иран и похоронен на следующей неделе.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой был убит командующий элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" КСИР - генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
Государственный секретарь США Майк Помпео
3 января, 16:22
Помпео: часть населения в Ираке и Иране может поддержать действия США
18671109
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСШАВ мире
Популярные комментарии
И я с ним согласен
4 января, 22:57
Алексей Алексеев
1700000
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