Зариф назвал Помпео высокомерным клоуном

Ранее Помпео написал в своем Twitter , что "иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы", так как "благодарны, что генерала Сулеймани больше нет". Он приложил видео, на котором видны люди, бегущие по улицам и несущие флаги Ирака.

"Двадцать четыре часа назад высокомерный клоун – выдающий себя за дипломата – заявил, что люди танцуют в городах Ирака. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предложили ему свой ответ на своей земле. Наступил конец враждебному присутствию США в Западной Азии", - написал Зариф в Twitter.

В субботу в Ираке на улицы вышли несколько тысяч человек, чтобы попрощаться с погибшими ранее в Багдаде в результате американского авиаудара влиятельным иранским деятелем генералом Касемом Сулеймани, а также заместителем главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом и сопровождавшими их офицерами. По данным иранских СМИ, Сулеймани будет доставлен в Иран и похоронен на следующей неделе.

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.



Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.



End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c — Javad Zarif (@JZarif) January 4, 2020

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой был убит командующий элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" КСИР - генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.