"Катаиб Хезболлах" угрожает атаковать в Ираке базы, используемые США

КАИР, 4 янв - РИА Новости. Группировка "Катаиб Хезболлах", входящая в состав иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", угрожает с воскресенья атаковать базы в Группировка "Катаиб Хезболлах", входящая в состав иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", угрожает с воскресенья атаковать базы в Ираке , которые используют американские военные. Об этом говорится в распространенном заявлении командующего спецоперациями группировки.

"Сотрудники иракских сил безопасности должны держаться на расстоянии не менее километра от военных баз американского врага, начиная с вечера воскресенья", - говорится в заявлении.

В субботу в районе Багдада произошли три ракетные атаки: в центре Багдада недалеко от посольства США , в жилом респектабельном квартале аль-Джадрия и в районе расположения военной базы "Балад" на севере столицы. О жертвах пока не сообщается.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.