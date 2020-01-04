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Премьер Ирака объявил трехдневный траур в стране
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РИА Новости

Премьер Ирака объявил трехдневный траур в стране

21:23 04.01.2020 (обновлено: 22:15 04.01.2020)
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил в стране трехдневный траур в связи с убийством в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом говорится на официальной странице главы иракского правительства в сети Twitter.
Сообщается, что траур объявлен начиная с субботы.
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 15:52
При атаке США вместе с Сулеймани погибли еще четыре офицера КСИР
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Адель Абдель МахдиГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИракИранВ мире
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