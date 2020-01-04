Сябитова оценила идею скорректировать брачный возраст

Сваха назвала эту инициативу "ерундой". По ее мнению, менять брачный возраст не нужно, так как "дети не должны рожать детей".

Она отметила, что в молодых семьях воспитание ребенка часто становится заботой бабушек и дедушек.

"У нас и так есть проблема в преемственности поколений: многие женщины, например, не хотят в молодом возрасте быть бабушками", — сказала собеседница портала.

Как считает Сябитова, министерству лучше заняться другими проблемами, связанными с институтом семьи.