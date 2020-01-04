Сябитова оценила идею скорректировать брачный возраст

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала планы Минюста скорректировать возраст вступления в брак в России. Об этом сообщает "Ура.ру".
Сваха назвала эту инициативу "ерундой". По ее мнению, менять брачный возраст не нужно, так как "дети не должны рожать детей".
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Она отметила, что в молодых семьях воспитание ребенка часто становится заботой бабушек и дедушек.
"У нас и так есть проблема в преемственности поколений: многие женщины, например, не хотят в молодом возрасте быть бабушками", — сказала собеседница портала.
Как считает Сябитова, министерству лучше заняться другими проблемами, связанными с институтом семьи.
Ранее правительство опубликовало план законопроектной деятельности на 2020 год, в котором сообщается о намерении Минюста скорректировать брачный возраст, а также уточнить причины для создания семьи несовершеннолетними. Документ должны внести в Госдуму в 2021 году.
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