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Сябитова оценила идею скорректировать брачный возраст
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РИА Новости

Сябитова оценила идею скорректировать брачный возраст

21:13 04.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала планы Минюста скорректировать возраст вступления в брак в России. Об этом сообщает "Ура.ру".
Сваха назвала эту инициативу "ерундой". По ее мнению, менять брачный возраст не нужно, так как "дети не должны рожать детей".
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Она отметила, что в молодых семьях воспитание ребенка часто становится заботой бабушек и дедушек.
"У нас и так есть проблема в преемственности поколений: многие женщины, например, не хотят в молодом возрасте быть бабушками", — сказала собеседница портала.
Как считает Сябитова, министерству лучше заняться другими проблемами, связанными с институтом семьи.
Ранее правительство опубликовало план законопроектной деятельности на 2020 год, в котором сообщается о намерении Минюста скорректировать брачный возраст, а также уточнить причины для создания семьи несовершеннолетними. Документ должны внести в Госдуму в 2021 году.
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1981533551
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Роза СябитоваМинистерство юстиции РФОбщество
Популярные комментарии
Во вторых корректировка в сторону понижения будет вообще классной-жилья бесплатного для молодежи завались,заработки у 18-летних тоже хорошие под 100000 в месяц,медицинское обслуживание на уровне ведущих европейских держав,пособие громадное.Чего молодым не жить.Давайте уж сразу как только сами знаете что у мальчиком и девочек начинается так сразу и в брак.Чего тянуть-то
4 января, 21:38
nnikolayy-sinc
29321865
Классное предожение коректировки.Во первых Сябитова тут самый главный и достойный эксперт как славная дочь великого татарского народа у которого замуж могут отдать и в 11 лет.
4 января, 21:35
nnikolayy-sinc
171810517
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