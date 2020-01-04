В Нью-Йорке прошел антивоенный митинг на фоне убийства Сулеймани

ООН, 4 янв - РИА Новости. Шествие против войны состоялось на площади Таймс-сквер в Шествие против войны состоялось на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке на фоне недавнего убийства иранского генерала Касема Сулеймани, передает корреспондент РИА Новости.

Над толпой среди транспарантов и знамен общественных организаций можно было разглядеть флаги Ирана и портреты Сулеймани. В шествии участвовали несколько сот человек, представители общественных религиозных, ветеранских и других организаций.

"Нам пора остановиться. Мы развязали столько войн. Однажды сработает закон равновесия и мы получим ответ", - сказала РИА Новости участница шествия Дженнифер. Она призналась, что опасается того, чем может ответить Иран на убийство генерала.

"У нас уже нет денег. Мы воевали на Ближнем Востоке, еще когда я родился. Мы воевали при Буше-старшем, при Клинтоне, при Буше-младшем, при Обаме и теперь при Трампе", - поделился Уэймин Чен, молодой человек 28 лет. "Представьте, если бы США не были на Ближнем Востоке вообще, кого бы тогда Штаты там раздражали?" - добавил он.

"Мы видели гибель и разрушения, которые несет война. Мы за мир. И мы считаем, что Трамп и республиканцы хотят привести нас к войне", - заявила РИА Новости Сюзан, активистка организации "Ветераны за мир".

Аналогичные акции сегодня проходят в ряде городов США.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" КСИР - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.