Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T21:38+0300
https://ria.ru/20200104/1563118146.html
В Нью-Йорке прошел антивоенный митинг на фоне убийства Сулеймани
https://cdn23.img.ria.ru/images/156311/77/1563117784_0:125:3060:1846_1036x0_80_0_0_2c42801922979ff33c76e4dc86562708.jpg
РИА Новости

В Нью-Йорке прошел антивоенный митинг на фоне убийства Сулеймани

21:02 04.01.2020 (обновлено: 21:38 04.01.2020)
5611
© РИА Новости / Антон БыстровВышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
© РИА Новости / Антон Быстров
ООН, 4 янв - РИА Новости. Шествие против войны состоялось на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке на фоне недавнего убийства иранского генерала Касема Сулеймани, передает корреспондент РИА Новости.
Над толпой среди транспарантов и знамен общественных организаций можно было разглядеть флаги Ирана и портреты Сулеймани. В шествии участвовали несколько сот человек, представители общественных религиозных, ветеранских и других организаций.
"Нам пора остановиться. Мы развязали столько войн. Однажды сработает закон равновесия и мы получим ответ", - сказала РИА Новости участница шествия Дженнифер. Она призналась, что опасается того, чем может ответить Иран на убийство генерала.
"У нас уже нет денег. Мы воевали на Ближнем Востоке, еще когда я родился. Мы воевали при Буше-старшем, при Клинтоне, при Буше-младшем, при Обаме и теперь при Трампе", - поделился Уэймин Чен, молодой человек 28 лет. "Представьте, если бы США не были на Ближнем Востоке вообще, кого бы тогда Штаты там раздражали?" - добавил он.
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Вчера, 18:24
Лавров и Ван И считают противоправной акцию США по убийству Сулеймани
"Мы видели гибель и разрушения, которые несет война. Мы за мир. И мы считаем, что Трамп и республиканцы хотят привести нас к войне", - заявила РИА Новости Сюзан, активистка организации "Ветераны за мир".
Аналогичные акции сегодня проходят в ряде городов США.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" КСИР - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Вчера, 18:50
Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США
8355216
Обсудить 6
Гибель иранского генерала Касема СулейманиНью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Госсекретарь США Майк Помпео
Зариф назвал Помпео высокомерным клоуном
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
США направят на Ближний Восток десантный корабль и батальон пехотинцев
Ситуация в Ираке
"Катаиб Хезболлах" угрожает атаковать в Ираке базы, используемые США
Иракские военные на подступах к Мосулу
Окрестности штаба сил Ирака подверглись обстрелу на севере страны
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии прокомментировал убийство Сулеймани
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Премьер Ирака объявил трехдневный траур в стране
Поддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак
Иракское ополчение пригрозило атаковать американские базы
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Российский художник Никас Сафронов
Сафронов прокомментировал арест модели, обвинившей его в изнасиловании
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Саудовский король обсудил с президентом Ирака ситуацию в регионе
Генерал-майор и командующий спецподразделением Аль-Кудс Кассем Сулеймани
В Минобороны Британии прокомментировали убийство генерала Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43На горных курортах Сочи началась продажа единого ски-пасса
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответила на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Лента новостейМолния