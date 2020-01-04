Сафронов прокомментировал арест модели, обвинившей его в изнасиловании

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Художник Никас Сафронов прокомментировал арест модели Марины Рудницкой и ее подруги Татьяны Морозовой по делу о вымогательстве у него полумиллиона рублей. Об этом сообщает " Художник Никас Сафронов прокомментировал арест модели Марины Рудницкой и ее подруги Татьяны Морозовой по делу о вымогательстве у него полумиллиона рублей. Об этом сообщает " Вечерняя Москва ".

По словам Сафронова , женщины занимались организацией скандалов с участием публичных людей. Художник рассказал, что несколько дней назад ему позвонила Морозова и заявила, что Рудницкая была им изнасилована и забеременела. Татьяна пообещала обратиться на программу Андрея Малахова и рассказать об этой истории. Она потребовала от художника 500 тысяч рублей за молчание.

Сафронов поначалу не поверил в серьезность намерений женщины.

"Тем более у Малахова, которого я знаю много лет, что могут быть такие люди", — сказал Сафронов.

Но после этого женщина рассказала, как они вместе с подругой уже проворачивали такие схемы.

"Они рассказали, что участвовали в истории с Серовым, потом они "завалили" некого Олега Катасова. Они "валят" людей — это у них отработанная система", — отметил художник.

Морозова пообещала ему, что, если тот не заплатит, передачу у Малахова снимут 2 января, а на старый Новый год она выйдет в эфир.

Сафронов выяснил, что обе женщины участвовали в выпусках программы, о которых ему говорила Татьяна.

"Я понял, что это серьезная история — шантаж, который основан на весомых аргументах. Люди говорили уверенно, и было понятно, что за их уверенностью стоят конкретные дела и истории", — рассказал художник.

После разговора с Морозовой он обратился к правоохранителям, после чего обеих женщин задержали 31 декабря при передаче денег.