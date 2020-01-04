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Культура
2020-01-04T21:50+0300
https://ria.ru/20200104/1563118124.html
Сафронов прокомментировал арест модели, обвинившей его в изнасиловании
https://cdn23.img.ria.ru/images/136922/43/1369224335_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f48dc6d223fab0fa488946afd19241ce.jpg
РИА Новости

Сафронов прокомментировал арест модели, обвинившей его в изнасиловании

21:06 04.01.2020 (обновлено: 21:50 04.01.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРоссийский художник Никас Сафронов
Российский художник Никас Сафронов
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Российский художник Никас Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Художник Никас Сафронов прокомментировал арест модели Марины Рудницкой и ее подруги Татьяны Морозовой по делу о вымогательстве у него полумиллиона рублей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам Сафронова, женщины занимались организацией скандалов с участием публичных людей. Художник рассказал, что несколько дней назад ему позвонила Морозова и заявила, что Рудницкая была им изнасилована и забеременела. Татьяна пообещала обратиться на программу Андрея Малахова и рассказать об этой истории. Она потребовала от художника 500 тысяч рублей за молчание.
Сафронов поначалу не поверил в серьезность намерений женщины.
"Тем более у Малахова, которого я знаю много лет, что могут быть такие люди", — сказал Сафронов.
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Но после этого женщина рассказала, как они вместе с подругой уже проворачивали такие схемы.
"Они рассказали, что участвовали в истории с Серовым, потом они "завалили" некого Олега Катасова. Они "валят" людей — это у них отработанная система", — отметил художник.
Морозова пообещала ему, что, если тот не заплатит, передачу у Малахова снимут 2 января, а на старый Новый год она выйдет в эфир.
Сафронов выяснил, что обе женщины участвовали в выпусках программы, о которых ему говорила Татьяна.
"Я понял, что это серьезная история — шантаж, который основан на весомых аргументах. Люди говорили уверенно, и было понятно, что за их уверенностью стоят конкретные дела и истории", — рассказал художник.
После разговора с Морозовой он обратился к правоохранителям, после чего обеих женщин задержали 31 декабря при передаче денег.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Таганский суд Москвы арестовал модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову по делу о вымогательстве полумиллиона рублей у художника Никаса Сафронова.
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580491231024
Обсудить 16
КультураНикас СафроновРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
По-моему и самого Малахова пора уже посадить.
4 января, 21:17
Юрий Толстый
7270004
Малахов тоже в этом доле. 100%. Надо брать.
4 января, 21:38
Никита Ермаков
6240004
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