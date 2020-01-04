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В результате ракетных обстрелов в Багдаде жертв нет
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РИА Новости

В результате ракетных обстрелов в Багдаде жертв нет

20:49 04.01.2020 (обновлено: 06:56 05.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
КАИР, 4 янв - РИА Новости. В результате трех ракетных обстрелов, которым в субботу подверглась столица Ирака, на данный момент жертв нет, говорится в распространенном заявлении иракских сил безопасности.
"Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе аль-Джадрия и в месте расположения военной базы "Балад" на севере столицы. Человеческих жертв на данный момент нет", - говорится в документе.
Вместе с тем, ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что пять человек получили ранения в результате обстрела района аль-Джадрия.
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