ДНР окажет финансовую помощь освобожденным в ходе обмена пленными

ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики выделят единоразовую финансовую помощь и обеспечат местами проживания лиц, освобожденных в ходе обмена пленными между Донбассом и Киевом, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Ранее сообщалось, что очередной этап обмена пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря.
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"По окончании медицинского обследования для всех лиц, которые не имеют своего жилья на территории Донецкой республики, уже подготовлены места проживания со всеми необходимыми условиями, помимо этого, каждому из лиц, вернувшихся в ходе обмена, будет выделена единоразовая финансовая помощь", - заявила журналистам Дарья Морозова.