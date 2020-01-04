ДНР окажет финансовую помощь освобожденным в ходе обмена пленными

"По окончании медицинского обследования для всех лиц, которые не имеют своего жилья на территории Донецкой республики, уже подготовлены места проживания со всеми необходимыми условиями, помимо этого, каждому из лиц, вернувшихся в ходе обмена, будет выделена единоразовая финансовая помощь", - заявила журналистам Дарья Морозова.