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США направят на Ближний Восток десантный корабль и батальон пехотинцев
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РИА Новости

США направят на Ближний Восток десантный корабль и батальон пехотинцев

20:21 04.01.2020 (обновлено: 21:21 04.01.2020)
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© REUTERS / Jonathan DrakeДесантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
© REUTERS / Jonathan Drake
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВМС США отменяют совместные с Марокко учения у берегов королевства после операции США по ликвидации в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает новостной портал военно-морского института США (USNI News).
Сообщается, что корабль и военнослужащие, которые должны были принять участие в совместных учениях, отправятся на Ближний Восток.
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"На фоне растущей напряженности с Ираном ВМС США отменяют учения с Марокко и направляют десантный корабль USS Bataan и 26-ой экспедиционный батальон морской пехоты США на Ближний Восток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пехотинцев направляют на Ближний Восток для обеспечения безопасности на фоне операции США по ликвидации Сулеймани.
Телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил в пятницу, что США отправят дополнительно 3000 военнослужащих на Ближний Восток после убийства Сулеймани.
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Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
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Убийство Сулеймани: как смерть генерала пошатнула Ближний Восток
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6710411587
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиВоенно-морские силы СШАСШАБезопасностьВ мире
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