США направят на Ближний Восток десантный корабль и батальон пехотинцев

Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВМС США отменяют совместные с Марокко учения у берегов королевства после операции США по ликвидации в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани , сообщает новостной портал военно-морского института США (USNI News).

Сообщается, что корабль и военнослужащие, которые должны были принять участие в совместных учениях, отправятся на Ближний Восток

"На фоне растущей напряженности с Ираном ВМС США отменяют учения с Марокко и направляют десантный корабль USS Bataan и 26-ой экспедиционный батальон морской пехоты США на Ближний Восток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пехотинцев направляют на Ближний Восток для обеспечения безопасности на фоне операции США по ликвидации Сулеймани.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил в пятницу, что США отправят дополнительно 3000 военнослужащих на Ближний Восток после убийства Сулеймани.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.