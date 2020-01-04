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Украшения из осколков ракет делает семейная пара из Израиля
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РИА Новости
Украшения из осколков ракет делает семейная пара из Израиля
Йедидья и Ширан Харуш живут в зоне военного конфликта на юге Израиля, недалеко от границы с Газой. Из осколков снарядов они делают ювелирные украшения. Перед тем, как стать ожерельем, металл тщательно проверяется полицией на предмет безопасности. Остатки снарядов семейная пара собирает по окрестностям.
2020-01-04T20:16+0300
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PT2M26S

Украшения из осколков ракет делает семейная пара из Израиля

20:16 04.01.2020
106
Йедидья и Ширан Харуш живут в зоне военного конфликта на юге Израиля, недалеко от границы с Газой. Из осколков снарядов они делают ювелирные украшения. Перед тем, как стать ожерельем, металл тщательно проверяется полицией на предмет безопасности. Остатки снарядов семейная пара собирает по окрестностям.
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