2020-01-04T20:16+0300
2020-01-04T20:16+0300
https://ria.ru/20200104/1563117386.html
Украшения из осколков ракет делает семейная пара из Израиля
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РИА Новости
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РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Украшения из осколков ракет делает семейная пара из Израиля
Йедидья и Ширан Харуш живут в зоне военного конфликта на юге Израиля, недалеко от границы с Газой. Из осколков снарядов они делают ювелирные украшения. Перед тем, как стать ожерельем, металл тщательно проверяется полицией на предмет безопасности. Остатки снарядов семейная пара собирает по окрестностям.
2020-01-04T20:16+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=94430966&type=mp4
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PT2M26S
Украшения из осколков ракет делает семейная пара из Израиля
Йедидья и Ширан Харуш живут в зоне военного конфликта на юге Израиля, недалеко от границы с Газой. Из осколков снарядов они делают ювелирные украшения. Перед тем, как стать ожерельем, металл тщательно проверяется полицией на предмет безопасности. Остатки снарядов семейная пара собирает по окрестностям.