Украшения из осколков ракет делает семейная пара из Израиля

106

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Йедидья и Ширан Харуш живут в зоне военного конфликта на юге Израиля, недалеко от границы с Газой. Из осколков снарядов они делают ювелирные украшения. Перед тем, как стать ожерельем, металл тщательно проверяется полицией на предмет безопасности. Остатки снарядов семейная пара собирает по окрестностям.