Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили по телефону ситуацию в регионе

"В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы нараставшей напряжённости в свете последних событий в регионе. Азербайджанская сторона призывает все вовлеченные стороны воздержаться от насилия и быть приверженными к обязательствам по укреплению региональной безопасности. Министр Мамедъяров выразил глубокое соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани", - сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева.