Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили по телефону ситуацию в регионе

БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мохаммед Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию в регионе, Баку призвал все вовлеченные стороны воздержаться от насилия и быть приверженным обязательствам по укреплению региональной безопасности.
"В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы нараставшей напряжённости в свете последних событий в регионе. Азербайджанская сторона призывает все вовлеченные стороны воздержаться от насилия и быть приверженными к обязательствам по укреплению региональной безопасности. Министр Мамедъяров выразил глубокое соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани", - сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" - генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.