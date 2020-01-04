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Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили по телефону ситуацию в регионе
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РИА Новости

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили по телефону ситуацию в регионе

20:12 04.01.2020
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мохаммед Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию в регионе, Баку призвал все вовлеченные стороны воздержаться от насилия и быть приверженным обязательствам по укреплению региональной безопасности.
"В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы нараставшей напряжённости в свете последних событий в регионе. Азербайджанская сторона призывает все вовлеченные стороны воздержаться от насилия и быть приверженными к обязательствам по укреплению региональной безопасности. Министр Мамедъяров выразил глубокое соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани", - сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" - генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМохаммад Джавад ЗарифЭльмар МамедъяровБагдад (город)В мире
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