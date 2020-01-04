В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

ВЛАДИВОСТОК, 4 янв - РИА Новости. Девочка, катаясь на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, врезалась в дерево и погибла на месте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Трагедия произошла в первые дни нового года. Отец с дочкой поехали на природу - покататься с горы на тюбинге. Маленькая девочка во время спуска врезалась в дерево.
Он добавил, что СК начал проверку по факту смерти ребенка.
В ведомстве подтвердили РИА Новости информацию о начале проверки.
27 апреля 2019, 15:14На Урале ребенок погиб после катания с горки