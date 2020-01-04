Багдад подвергся ракетному обстрелу

Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада

КАИР/БАГДАД, 4 янв — РИА Новости. Новый взрыв прогремел в центре так называемой зеленой зоны иракской столицы, где находятся представительства других стран, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Новый взрыв прогремел в центре так называемой зеленой зоны иракской столицы, где находятся представительства других стран, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака

СМИ пишут, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства.

Кроме того, обстрелу подверглась военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные. Об этом сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия"

На территории базы взорвались две ракеты типа "Катюша".

Иракские силы безопасности сообщили, что на данный момент в результате обстрелов никто не погиб.

В опубликованном заявлении также сказано, что, помимо базы Балад и "зеленой зоны", взрыв прогремел в жилом респектабельном квартале аль-Джадрия.

По информации СМИ, в результате обстрела района пять человек получили ранения.

Позднее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что огонь открыли не только по объектам в Багдаде. По информации местных СМИ, минометному обстрелу подвергся комплекс правительственных зданий в провинции Найнава, которые используют американские военные.

Пока нет данных, откуда были выпущены ракеты и мины.

⭕️بالفيديو : آثار سقوط صاروخ على منزل في الجادرية. (لعبة) pic.twitter.com/AzeQLRMnir — انصار الحشد الشعبي ⁦✌️⁩⁦ (@blQHZFWRs5F91RV) 4 января 2020 г.

Гибель генерала Сулеймани в Багдаде

В четверг США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погибли одиннадцать человек. В их числе — иранский генерал Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.

В Пентагоне заявили, что удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Вашингтону, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника. Иранский Совбез назвал убийство Сулеймани "крупнейшей ошибкой" Соединенных Штатов.