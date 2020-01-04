В Тель-Авиве в результате наводнения погибли два человека

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 янв - РИА Новости. Мощные осадки, обрушившиеся на Израиль в субботу, вызвали наводнение в прибрежных районах Тель-Авива , став причиной гибели двух человек, сообщает служба скорой помощи Маген Давид Адом. Мощные осадки, обрушившиеся нав субботу, вызвали наводнение в прибрежных районах, став причиной гибели двух человек, сообщает служба скорой помощи Маген Давид Адом.

"На горячую линию Маген Давид Адом поступило сообщение о людях, заблокированных в залитом водой лифте в жилом доме на улице Надав в Тель-Авиве", - говорится в пресс-релизе службы скорой помощи.

Позже поступило сообщение о том, что, несмотря на реанимационные процедуры, мужчина 35 лет и женщина 30 лет скончались.

Как сообщила мэрия Тель-Авива, с 11 до 13 часов на город выпало 20% годовой нормы осадков.

По данным полиции, затопленными оказались также несколько центральных автомагистралей.