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В Тель-Авиве в результате наводнения погибли два человека
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РИА Новости

В Тель-Авиве в результате наводнения погибли два человека

20:03 04.01.2020 (обновлено: 04:43 05.01.2020)
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© AFP 2019 / Jack GuezНаводнение в Тель-Авиве, Израиль
Наводнение в Тель-Авиве, Израиль
© AFP 2019 / Jack Guez
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 янв - РИА Новости. Мощные осадки, обрушившиеся на Израиль в субботу, вызвали наводнение в прибрежных районах Тель-Авива, став причиной гибели двух человек, сообщает служба скорой помощи Маген Давид Адом.
"На горячую линию Маген Давид Адом поступило сообщение о людях, заблокированных в залитом водой лифте в жилом доме на улице Надав в Тель-Авиве", - говорится в пресс-релизе службы скорой помощи.
Позже поступило сообщение о том, что, несмотря на реанимационные процедуры, мужчина 35 лет и женщина 30 лет скончались.
Как сообщила мэрия Тель-Авива, с 11 до 13 часов на город выпало 20% годовой нормы осадков.
По данным полиции, затопленными оказались также несколько центральных автомагистралей.
"Полиция помогала пострадавшим от проливного дождя и непогоды. В Тель-Авиве, Бней Браке, Холоне и на шоссе Аялон полиция эвакуировала водителей, заблокированных в своих автомобилях ", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
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Тель-АвивИзраильПроисшествияВ мире
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