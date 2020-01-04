"Нафтогаз": Украина и Россия договорились по газу благодаря санкциям

КИЕВ, 4 янв - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что американские санкции добавили переговорам с РФ о транзите газа "положительной динамики".
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС" прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.
"Санкции ввели в конце декабря. И это, скажем так, добавило переговорам положительной для нас динамики. Например, еще за несколько недель до того Украины предлагались различные гибридные способы погашения долга "Газпромом", чтобы "спасти лицо". И тут, ну надо же, получили долг деньгами. Внезапно", - сообщила пресс-служба компании в Facebook.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов. Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее выразил надежду, что новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет взаимовыгоден для всех сторон.