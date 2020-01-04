Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T19:59+0300
https://ria.ru/20200104/1563117023.html
"Нафтогаз": Украина и Россия договорились по газу благодаря санкциям
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/03/1560600315_66:0:2000:1088_1036x0_80_0_0_c93a316263b714e127fd0d73b5840194.jpg
РИА Новости

"Нафтогаз": Украина и Россия договорились по газу благодаря санкциям

19:59 04.01.2020
172
© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
КИЕВ, 4 янв - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что американские санкции добавили переговорам с РФ о транзите газа "положительной динамики".
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС" прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.
Газодобывающее предприятие на Украине
Вчера, 06:02
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
"Санкции ввели в конце декабря. И это, скажем так, добавило переговорам положительной для нас динамики. Например, еще за несколько недель до того Украины предлагались различные гибридные способы погашения долга "Газпромом", чтобы "спасти лицо". И тут, ну надо же, получили долг деньгами. Внезапно", - сообщила пресс-служба компании в Facebook.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов. Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее выразил надежду, что новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет взаимовыгоден для всех сторон.
Газораспределительная станция на Украине
3 января, 17:19
Оператор ГТС Украины заявил о выполнении всех заявок "Газпрома"
300043
Обсудить 0
Оператор ГТС УкраиныСитуация на УкраинеАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромВладимир ЗеленскийРоссияКиевУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор
В США заявили об обучении американских военных украинцами
Наручники
"Аферистка": актер рассказал о вымогательнице денег у Сафронова
Силы безопасности Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо при подрыве автобуса погибли четырнадцать человек
Белорусские рубли
Белоруссия приняла стратегию повышения доверия к нацвалюте
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия ожидает поставки нефти из России, сообщил источник
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Медведев утвердил план реализации Стратегии пространственного развития
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Камаева освободили от должности замглавы агентства по делам молодежи
Офис Белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
В "Белнефтехим" сообщили о повышении цены нефти для белорусских НПЗ
Павел Дуров
Дуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января
Нефтеперерабатывающий завод в городе Новополоцке
Источник объяснил, почему нефтеконтракты с Минском не согласованы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Медведев и Румас обсудили сотрудничество в области энергетики
Здание правительства России
Правительство опубликовало план законопроектной деятельности на год
Премьер-министр РФ Д. Медведев
Медведев поменял директора Департамента гособоронзаказа правительства
Поддерживаемые Ираном Народные народные силы самообороны Ирака в Зеленой зоне, где находится правительство Ирака и посольство США, в Багдаде, Ирак
Иракское ополчение пригрозило атаковать американские базы
Стенд АО Транснефть
Транснефть получила заявку на поставку нефти в Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43На горных курортах Сочи началась продажа единого ски-пасса
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответила на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Лента новостейМолния