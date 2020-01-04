"Нафтогаз": Украина и Россия договорились по газу благодаря санкциям

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

"Санкции ввели в конце декабря. И это, скажем так, добавило переговорам положительной для нас динамики. Например, еще за несколько недель до того Украины предлагались различные гибридные способы погашения долга "Газпромом", чтобы "спасти лицо". И тут, ну надо же, получили долг деньгами. Внезапно", - сообщила пресс-служба компании в Facebook.