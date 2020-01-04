Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T20:31+0300
https://ria.ru/20200104/1563116966.html
В Тегеране готовятся к прощанию с Сулеймани
https://cdn23.img.ria.ru/images/156311/77/1563117784_0:125:3060:1846_1036x0_80_0_0_2c42801922979ff33c76e4dc86562708.jpg
РИА Новости

В Тегеране готовятся к прощанию с Сулеймани

19:56 04.01.2020 (обновлено: 20:31 04.01.2020)
1105
© РИА Новости / Антон БыстровВышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
© РИА Новости / Антон Быстров
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
ТЕГЕРАН, 4 янв - РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран готовится к прощанию с одной из знаковых фигур всего Ирана - генералом Касемом Сулеймани, погибшим в результате операции США в соседнем Ираке.
Сулеймани был убит ударом с воздуха по распоряжению президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне заявили, что предприняли решительные оборонительные действия против человека, представляющего формирования, внесенные в список иностранных террористических организаций. По словам Трампа, Сулеймани готовил "нападения на американских дипломатов и военнослужащих".
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
1 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AP Photo / Vahid Salemi

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
2 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
1 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
2 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
Как глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) под названием "Кудс", отвечающего за военную повестку Ирана за пределами страны, Сулеймани играл одну из ключевых ролей на Ближнем Востоке.
Слова президента Ирана Хасана Роухани, назвавшего Сулеймани "исключительно талантливым политиком и стратегом", "архитектором важнейших операций", красноречиво свидетельствуют: потерю генерала, погибшего в результате атаки США в Багдаде в ночь на 3 января, восполнить Ирану будет непросто. Верховный лидер Али Хаменеи, объявив траур по всей стране, пообещал отомстить тем, кто стоит за нападением, которое в Иране сразу назвали преступлением и терактом.
Прощание с генералом, "погибшим смертью мучеников", как его сразу окрестил шиитский мир, прошло в Ираке в субботу. Во вторник его похоронят в Иране в родном Кермане, а в понедельник прощание состоится в Ахвазе, Мешхеде, а также в Тегеране, где уже начались приготовления.
Еще накануне в городе прошли многотысячные митинги иранцев. Они держали в руках портреты Сулеймани и проклинали Соединенные Штаты за преступление. У посольства Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона в Тегеране, в пятницу прошли демонстрации, народ собирался и в субботу.
Сейчас в иранской столице развешивают портреты Сулеймани, окруженные черными флагами, небольшие листовки расклеивают на улицах.
Передовицы субботних (первый день рабочей недели) печатных изданий и газет также были посвящены Сулеймани, краткие заголовки демонстрируют, насколько значим для Ирана был генерал. "Убийство супергероя", - с таким заголовком вышла газета "Эбтекар", "Величие генерала", - уважила память Сулеймани газета "Хамшахри".
Двое на двое
Убийство Сулеймани: как смерть генерала пошатнула Ближний Восток
Вчера, 13:04
6101211
Обсудить 1
Касем СулейманиХасан РоуханиАли ХаменеиИракИранСШАВ миреГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Рекомендуем
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
США направят на Ближний Восток десантный корабль и батальон пехотинцев
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Премьер Ирака объявил трехдневный траур в стране
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Госсекретарь США Майк Помпео
Зариф назвал Помпео высокомерным клоуном
Похороны иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак
Главы МИД Ирана и Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В Нью-Йорке прошел антивоенный митинг на фоне убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео в аэропорту Эсенбога в Анкаре, Турция. 17 октября 2018
Помпео и Чавушоглу обсудили убийство Сулеймани
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии прокомментировал убийство Сулеймани
Акция протеста против авиационных ударов со стороны США возле посольства США в Багдаде, Ирак. 1 января 2020
Макрон обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ираке
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Наводнение в Тель-Авиве, Израиль
В Тель-Авиве в результате наводнения погибли два человека
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили по телефону ситуацию в регионе
Надежда Савченко в Броварском районном суде
Савченко назвала рецепт от гниения Украины
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани заявил, что США встали на опасный для Ближнего Востока путь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43На горных курортах Сочи началась продажа единого ски-пасса
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответила на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Лента новостейМолния