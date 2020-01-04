В Тегеране готовятся к прощанию с Сулеймани

Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице

Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице

ТЕГЕРАН, 4 янв - РИА Новости, Антон Быстров. готовится к прощанию с одной из знаковых фигур всего Ирана - генералом Тегеран готовится к прощанию с одной из знаковых фигур всего Ирана - генералом Касемом Сулеймани , погибшим в результате операции США в соседнем Ираке.

Сулеймани был убит ударом с воздуха по распоряжению президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне заявили, что предприняли решительные оборонительные действия против человека, представляющего формирования, внесенные в список иностранных террористических организаций. По словам Трампа, Сулеймани готовил "нападения на американских дипломатов и военнослужащих".

Как глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) под названием "Кудс", отвечающего за военную повестку Ирана за пределами страны, Сулеймани играл одну из ключевых ролей на Ближнем Востоке.

Слова президента Ирана Хасана Роухани, назвавшего Сулеймани "исключительно талантливым политиком и стратегом", "архитектором важнейших операций", красноречиво свидетельствуют: потерю генерала, погибшего в результате атаки США в Багдаде в ночь на 3 января, восполнить Ирану будет непросто. Верховный лидер Али Хаменеи, объявив траур по всей стране, пообещал отомстить тем, кто стоит за нападением, которое в Иране сразу назвали преступлением и терактом.

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Прощание с генералом, "погибшим смертью мучеников", как его сразу окрестил шиитский мир, прошло в Ираке в субботу. Во вторник его похоронят в Иране в родном Кермане, а в понедельник прощание состоится в Ахвазе, Мешхеде, а также в Тегеране, где уже начались приготовления.

Еще накануне в городе прошли многотысячные митинги иранцев. Они держали в руках портреты Сулеймани и проклинали Соединенные Штаты за преступление. У посольства Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона в Тегеране, в пятницу прошли демонстрации, народ собирался и в субботу.

Сейчас в иранской столице развешивают портреты Сулеймани, окруженные черными флагами, небольшие листовки расклеивают на улицах.

Передовицы субботних (первый день рабочей недели) печатных изданий и газет также были посвящены Сулеймани, краткие заголовки демонстрируют, насколько значим для Ирана был генерал. "Убийство супергероя", - с таким заголовком вышла газета "Эбтекар", "Величие генерала", - уважила память Сулеймани газета "Хамшахри".