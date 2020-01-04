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В Тюменской области в ДТП погибли пять человек
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РИА Новости

В Тюменской области в ДТП погибли пять человек

19:51 04.01.2020 (обновлено: 20:13 04.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Тюменской области, сообщает в субботу пресс-служба ГИБДД.
"В 17.55 по местному времени на 104 км ФАД Р-254 "Курган-Тюмень" водитель DAF в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Лада Х-Рей", - говорится в сообщении.
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В результате ДТП водитель и четверо пассажиров "Лада Х-Рей", в том числе трое несовершеннолетних 2008 г.р., 2007 г.р. и 2016 г.р., погибли, отмечается в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по региону, погибшие были членами одной семьи.
По предварительным данным, у тягача отказали тормоза, и он выехал на встречную полосу, , уточнили в пресс-службе.
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ГИБДД МВД РФТюменская областьПроисшествия
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