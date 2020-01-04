В Тюменской области в ДТП погибли пять человек

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Пять человек погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Тюменской области , сообщает в субботу пресс-служба ГИБДД

"В 17.55 по местному времени на 104 км ФАД Р-254 "Курган-Тюмень" водитель DAF в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Лада Х-Рей", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров "Лада Х-Рей", в том числе трое несовершеннолетних 2008 г.р., 2007 г.р. и 2016 г.р., погибли, отмечается в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по региону, погибшие были членами одной семьи.