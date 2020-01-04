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Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека
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РИА Новости

Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека

19:38 04.01.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСварщик
Сварщик
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сварщик. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Специалисты ВНИИ труда рассказали, в каких профессиях в скором времени роботы смогут заменить человека. Об этом сообщает "Российская газета".
По словам специалистов ВНИИ, в первую очередь роботизация может дойти до сфер, где работники выполняют "стандартизированные" услуги. Это касается сотрудников банков, страховых компаний, туристических агентств — тех, кто занимается оформлением документов и продажей услуг. Уже сегодня можно удаленно открыть банковский счет, купить билет на самолет или оформить страховку.
Роботизация также может оставить без работы сотрудников, занимающихся вводом и обработкой информации: администраторов, помощников и других. Технологии позволяют работать с большими объемами данных гораздо быстрее человека.
Еще одна группа профессий, находящихся под угрозой исчезновения, — сотрудники, занимающиеся верификацией и контролем. Функции кассиров, контролеров, продавцов или охранников все чаще выполняют автоматизированные системы на основе ИТ-технологий.
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Но во ВНИИ труда подчеркивают, что люди из этих сфер не останутся совсем без работы. Многие профессии трансформируются. На смену функциям, освоенным роботами и другими автоматизированными комплексами, придут более сложные задачи, выполнить которые сможет только человек.
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ВНИИ трудаРоссияТехнологииОбществоЭкономика
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