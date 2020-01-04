Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Специалисты Специалисты ВНИИ труда рассказали, в каких профессиях в скором времени роботы смогут заменить человека. Об этом сообщает " Российская газета ".

По словам специалистов ВНИИ, в первую очередь роботизация может дойти до сфер, где работники выполняют "стандартизированные" услуги. Это касается сотрудников банков, страховых компаний, туристических агентств — тех, кто занимается оформлением документов и продажей услуг. Уже сегодня можно удаленно открыть банковский счет, купить билет на самолет или оформить страховку.

Роботизация также может оставить без работы сотрудников, занимающихся вводом и обработкой информации: администраторов, помощников и других. Технологии позволяют работать с большими объемами данных гораздо быстрее человека.

Еще одна группа профессий, находящихся под угрозой исчезновения, — сотрудники, занимающиеся верификацией и контролем. Функции кассиров, контролеров, продавцов или охранников все чаще выполняют автоматизированные системы на основе ИТ-технологий.