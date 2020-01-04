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Помпео и Чавушоглу обсудили убийство Сулеймани
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РИА Новости

Помпео и Чавушоглу обсудили убийство Сулеймани

19:27 04.01.2020
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© AP Photo / Pool/Cem Ozdel/Turkish Foreign MinistryМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео в аэропорту Эсенбога в Анкаре, Турция. 17 октября 2018
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео в аэропорту Эсенбога в Анкаре, Турция. 17 октября 2018
© AP Photo / Pool/Cem Ozdel/Turkish Foreign Ministry
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в субботу обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ликвидацию в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
"Сегодня мы с министром иностранных дел Турции Чавушоглу обсудили решительные оборонительные действия, которые президент США Дональд Трамп предпринял в Багдаде для защиты американских жизней. Я вновь подчеркнул важность противодействия дестабилизирующей деятельности иранского режима", - написал Помпео в Twitter.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоМевлют ЧавушоглуТурцияСШАВ мире
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