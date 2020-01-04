Помпео и Чавушоглу обсудили убийство Сулеймани

"Сегодня мы с министром иностранных дел Турции Чавушоглу обсудили решительные оборонительные действия, которые президент США Дональд Трамп предпринял в Багдаде для защиты американских жизней. Я вновь подчеркнул важность противодействия дестабилизирующей деятельности иранского режима", - написал Помпео в Twitter.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.