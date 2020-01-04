Помпео и Чавушоглу обсудили убийство Сулеймани

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в субботу обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ликвидацию в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
"Сегодня мы с министром иностранных дел Турции Чавушоглу обсудили решительные оборонительные действия, которые президент США Дональд Трамп предпринял в Багдаде для защиты американских жизней. Я вновь подчеркнул важность противодействия дестабилизирующей деятельности иранского режима", - написал Помпео в Twitter.
Today, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the decisive defensive action @realDonaldTrump employed in Baghdad to protect American lives. I reiterated the importance of countering the Iranian regime’s destabilizing activities.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 января 2020 г.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.