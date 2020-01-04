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Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
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РИА Новости

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

19:29 04.01.2020 (обновлено: 23:46 04.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПраздничный стол во время встречи Нового года
Праздничный стол во время встречи Нового года
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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УФА, 4 янв — РИА Новости. Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, продюсер телеканала "СТС — Ижевск", извинился перед телезрителями за то, что по техническим причинам в эфир канала в новогоднюю ночь не вышел бой курантов после поздравления главы государства.
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
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31 декабря 2019, 02:55
Наступление Нового 2020 года в городах России по московскому времени
"Уважаемые телезрители и жители Ижевска! Приношу свои извинения за технический сбой вещания на нашем телеканале, произошедший в момент наступления Нового года: по техническим причинам в эфир не вышел "бой курантов", — написал депутат в фейсбуке.
Зиннатуллин отметил, что "несмотря на то что "СТС — Ижевск" — это частный кабельный аналоговый эфирный телеканал", он считает, что случившая ситуация недопустима.
"Мы обязательно выясним причины нарушения целостности вещания. Сейчас мы проводим внутреннюю проверку причин случившегося", — уверил депутат.
Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2019 года
31 декабря 2019, 00:18
Новогодние обращения президентов России
331064221145
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СТС (телеканал)УфаИжевскОбщество
Популярные комментарии
А как депутат может являться продюсером канала? Избранникам во власти, вроде как, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью...
4 января, 21:49
2224854
9970001
Он из ЕР. Им можно.
4 января, 23:23
Ф.Ферапонтиков .
392402316
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