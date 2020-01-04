Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

УФА, 4 янв — РИА Новости. Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, продюсер телеканала "СТС — Ижевск", извинился перед телезрителями за то, что по техническим причинам в эфир канала в новогоднюю ночь не вышел бой курантов после поздравления главы государства.
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
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"Уважаемые телезрители и жители Ижевска! Приношу свои извинения за технический сбой вещания на нашем телеканале, произошедший в момент наступления Нового года: по техническим причинам в эфир не вышел "бой курантов", — написал депутат в фейсбуке.
Зиннатуллин отметил, что "несмотря на то что "СТС — Ижевск" — это частный кабельный аналоговый эфирный телеканал", он считает, что случившая ситуация недопустима.
"Мы обязательно выясним причины нарушения целостности вещания. Сейчас мы проводим внутреннюю проверку причин случившегося", — уверил депутат.
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