Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Наступление Нового 2020 года в городах России по московскому времени

Наступление Нового 2020 года в городах России по московскому времени

Зиннатуллин отметил, что "несмотря на то что "СТС — Ижевск" — это частный кабельный аналоговый эфирный телеканал", он считает, что случившая ситуация недопустима.