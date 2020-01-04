В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист

Туристы на параплане на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

НАЛЬЧИК, 4 янв – РИА Новости. Один человек погиб в результате жесткой посадки параплана в горах в Чегемском районе Один человек погиб в результате жесткой посадки параплана в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следственными органами ... проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки параплана 4 января 2020 года в селе Эльтюбю Чегемского района Кабардино-Балкарии, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек", - говорится в сообщении.

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России РИА Новости пояснили, что в результате жесткой посадки один человек погиб, а еще один доставлен в больницу.