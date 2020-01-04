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В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист
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РИА Новости

В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист

19:09 04.01.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы на параплане на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы на параплане на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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НАЛЬЧИК, 4 янв – РИА Новости. Один человек погиб в результате жесткой посадки параплана в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следственными органами ... проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки параплана 4 января 2020 года в селе Эльтюбю Чегемского района Кабардино-Балкарии, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек", - говорится в сообщении.
В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России РИА Новости пояснили, что в результате жесткой посадки один человек погиб, а еще один доставлен в больницу.
"Погибший, по предварительным данным, - 19-летний житель Ставропольского края, пострадавший - пилот из Тольятти, он получил множественные переломы и доставлен в больницу в Нальчике. Они летали в тандеме", - отметил собеседник агентства.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Следственный комитет РФМЧС РФРоссияПроисшествия
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