В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист

НАЛЬЧИК, 4 янв – РИА Новости. Один человек погиб в результате жесткой посадки параплана в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следственными органами ... проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки параплана 4 января 2020 года в селе Эльтюбю Чегемского района Кабардино-Балкарии, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек", - говорится в сообщении.
В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России РИА Новости пояснили, что в результате жесткой посадки один человек погиб, а еще один доставлен в больницу.
"Погибший, по предварительным данным, - 19-летний житель Ставропольского края, пострадавший - пилот из Тольятти, он получил множественные переломы и доставлен в больницу в Нальчике. Они летали в тандеме", - отметил собеседник агентства.