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Источник объяснил, почему нефтеконтракты с Минском не согласованы
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РИА Новости

Источник объяснил, почему нефтеконтракты с Минском не согласованы

18:51 04.01.2020 (обновлено: 18:53 04.01.2020)
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© РИА Новости / Иван РудневНефтеперерабатывающий завод в городе Новополоцке
Нефтеперерабатывающий завод в городе Новополоцке
© РИА Новости / Иван Руднев
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Отсутствие согласованных контрактов на поставку нефти в Белоруссию заключается в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть, российские компании предлагали Минску сохранить условия последних нескольких лет, но Минск отказался, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в отрасли.
"Причина отсутствия согласованных контрактов на поставку нефти в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. Последние насколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, то есть экспортная альтернатива плюс небольшая премия. Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти", - сказал он.

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