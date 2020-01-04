Медведев утвердил план реализации Стратегии пространственного развития

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал план реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года, сообщается на сайте кабмина.

"Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года утверждена распоряжением правительства от 13 февраля 2019 года №207-р. Цель Стратегии – обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Планом предусмотрены мероприятия, направленные на достижение национальных целей и стратегических задач развития страны, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии регионов, социально-экономическое развитие геостратегических территорий, субъектов Федерации, а также обеспечение расширения географии экономического роста РФ.

Кроме того, планом предусматривается формирование и развитие минерально-сырьевых центров, ликвидация инфраструктурных ограничений, повышение доступности и качества транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, а также улучшение состояния окружающей среды, сохранение и восстановление биологического разнообразия, культурных ландшафтов и уменьшение негативных последствий от их изменения.