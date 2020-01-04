Абхазия и Южная Осетия осудили убийство Сулеймани в Багдаде

Демонстрант, в футболке с изображением Касема Сулеймани, на акции протеста в Тегеране. 3 января 2020

СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 4 янв - РИА Новости. Парламент Парламент Абхазии и МИД Южной Осетии осудили теракт в аэропорту Багдада, в котором погиб глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, сообщают пресс-службы ведомств двух государств.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

"США совершили террористический акт в нарушение действующих международных норм, общепризнанных принципов международного права, продемонстрировав полное игнорирование позиций других акторов мировой политики и общечеловеческих ценностей", - говорится в заявлении парламента Абхазии.

Абхазские депутаты призвали все международные организации и представительные органы государств мира осудить террористический акт, направленный на развязывание войны в регионе.

МИД Южной Осетии, в свою очередь заявил, что считает теракт в аэропорту Багдада чудовищным и беспрецедентным образцом государственного терроризма, ставящего человечество на грань очередной мировой войны с непредсказуемыми последствиями.