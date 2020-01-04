Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.
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Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин в разговоре с РИА Новости отметил, что компания получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии.
Цены на нефть
По словам представителя "Белнефтехима", стоимость нефти для Белоруссии из-за налогового маневра в России в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.
В то же время высокопоставленный источник в отрасли заявил РИА Новости, что поставки нефти на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.
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"В случае поставки нефти в Белоруссию из других стран нефть будет стоить на 70-80 долларов дороже, чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт до Белоруссии", — сказал собеседник агентства.
Накануне источник рассказал РИА Новости, что Белоруссия хочет найти независимых поставщиков нефти на время проведения переговоров с Россией. Собеседник агентства также сообщал, что отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Минск просит снизить контрактную цену на нефть на десять долларов на тонну, которые являются премией к рыночной цене.
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