Возобновилась поставка нефти на НПЗ в Белоруссии

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима " Владимир Сизов.

По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин в разговоре с РИА Новости отметил, что компания получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии.

Цены на нефть

По словам представителя "Белнефтехима", стоимость нефти для Белоруссии из-за налогового маневра в России в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.

В то же время высокопоставленный источник в отрасли заявил РИА Новости, что поставки нефти на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.

"В случае поставки нефти в Белоруссию из других стран нефть будет стоить на 70-80 долларов дороже, чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт до Белоруссии", — сказал собеседник агентства.