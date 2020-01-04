Источник пояснил, почему Минску выгоднее покупать нефть в России

"Это означает, что поставки нефти из России на рыночных условиях 2019 года дешевле для Белоруссии, как минимум, на 1,6 миллиарда долларов в год в пересчете на 24 миллиона тонн годового объёма, чем покупка нефти с мирового рынка", - добавил он.