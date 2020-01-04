Китай следит за обострением отношений Ирана и США, заявил глава МИД

Министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. 5 апреля 2018

"Китайская сторона внимательно следит за обострением противоречий США и Ирана, выступает против злоупотребления военной силой в международных отношениях, военные авантюры являются неприемлемыми", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Китайский министр также подчеркнул, что все вовлеченные стороны должны уважать положения Устава ООН, а также основополагающие принципы международных отношений, необходимо уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака, защищать мир и стабильность на Ближнем Востоке.

"Китай и Россия, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Сторонам необходимо усилить стратегические контакты, сообща защищать международное право и международную справедливость, сыграть конструктивную роль в надлежащем урегулировании нынешней обстановки на Ближнем Востоке", - сказал Ван И.