Лавров и Ван И призвали уважать суверенитет стран

"Министры подтвердили неприемлемость применения силы в нарушение Устава ООН и необходимость уважения всеми странами суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой был убит командующий элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.