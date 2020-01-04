Лавров и Ван И считают противоправной акцию США по убийству Сулеймани

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Главы МИД России и Китая Главы МИД России и Китая Сергей Лавров Ван И считают противоправной акцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, она серьезно обострила обстановку в регионе, сообщил МИД РФ.

"Министры отметили, что противоправная акция США серьезно обострила обстановку в регионе", - говорится в сообщении ведомства.

"В этих условиях Россия и Китай заинтересованы в снижении напряженности и будут предпринимать совместные шаги в целях создания условий для мирного урегулирования конфликтных ситуаций", - отмечается в сообщении министерства.