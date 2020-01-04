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Лавров и Ван И считают противоправной акцию США по убийству Сулеймани
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РИА Новости

Лавров и Ван И считают противоправной акцию США по убийству Сулеймани

18:24 04.01.2020
2009
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И считают противоправной акцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, она серьезно обострила обстановку в регионе, сообщил МИД РФ.
"Министры отметили, что противоправная акция США серьезно обострила обстановку в регионе", - говорится в сообщении ведомства.
"В этих условиях Россия и Китай заинтересованы в снижении напряженности и будут предпринимать совместные шаги в целях создания условий для мирного урегулирования конфликтных ситуаций", - отмечается в сообщении министерства.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиВан И (политик)Сергей ЛавровМИД РФМИД КНРВ мире
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