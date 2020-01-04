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Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
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РИА Новости

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

18:21 04.01.2020 (обновлено: 19:19 04.01.2020)
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© РИА НовостиВладелец холдинга "Интеко" Елена Батурина
Владелец холдинга Интеко Елена Батурина
© РИА Новости
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Инвестиционная компания А1 Михаила Фридмана намерена взыскать с президента Inteco Management Елены Батуриной долг в пользу ее брата и бывшего первого вице-президента "Интеко" Виктора Батурина. Об этом сообщает РБК.
В 2018 году права требования долга в размере 3,2 миллиарда рублей перешли к A1 от кипрской компании Sarrio Investments Ltd — кредитора Виктора Батурина, которого признали банкротом в 2016 году.
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Виктор Батурин пообещал кредиторам за семь лет погасить долги в 3,3 млрд руб.
Как заявил представитель А1, Елена Батурина имеет "невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25 процентов акций АО "Интеко".
"Мы приобрели права требования и намерены реализовать их в рамках банкротного процесса", — сказал собеседник РБК.
Представитель Батуриной назвал намерения А1 рейдерством.
В конце декабря предпринимательницу объявили в розыск в связи с уголовным делом о клевете, которое возбудили по заявлению Эренцена Манжеева — финансового управляющего в деле о банкротстве Батурина. Как заявил адвокат Дмитрий Савочкин, в ходе судебной тяжбы с братом в Австрии президент Inteco Management утверждала, что Манжеев пытался получить доступ к ее средствам с помощью поддельных документов. По его словам, это не соответствует действительности.
Позднее суд в Элисте приостановил производство по данному делу до установления местонахождения Батуриной.
По мнению ее представителя, за уголовным преследованием стоят структуры А1. В свою очередь, в инвестиционной компании подчеркнули, что не имеют к постановлению о розыске Батуриной никакого отношения и "в этом деле не участвуют".
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