Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

В 2018 году права требования долга в размере 3,2 миллиарда рублей перешли к A1 от кипрской компании Sarrio Investments Ltd — кредитора Виктора Батурина, которого признали банкротом в 2016 году.

Как заявил представитель А1, Елена Батурина имеет "невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25 процентов акций АО "Интеко".

"Мы приобрели права требования и намерены реализовать их в рамках банкротного процесса", — сказал собеседник РБК.

Представитель Батуриной назвал намерения А1 рейдерством.

В конце декабря предпринимательницу объявили в розыск в связи с уголовным делом о клевете, которое возбудили по заявлению Эренцена Манжеева — финансового управляющего в деле о банкротстве Батурина. Как заявил адвокат Дмитрий Савочкин, в ходе судебной тяжбы с братом в Австрии президент Inteco Management утверждала, что Манжеев пытался получить доступ к ее средствам с помощью поддельных документов. По его словам, это не соответствует действительности.

Позднее суд в Элисте приостановил производство по данному делу до установления местонахождения Батуриной.