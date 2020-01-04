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Туризм
2020-01-04T22:16+0300
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Рекламировать Турцию в 2020 году будут знаменитости
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РИА Новости

Рекламировать Турцию в 2020 году будут знаменитости

22:16 04.01.2020
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© Depositphotos / ByelikovaВоздушные шары в Каппадокии, Турция
Воздушные шары в Каппадокии, Турция
© Depositphotos / Byelikova
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр культуры и туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция надеется пригласить мировых знаменитостей в страну в течение 2020 года, чтобы расширить рекламную деятельность, сообщает Daily Sabah.
В 2019 году в Турции побывали звезда Болливуда Жаклин Фернандес, известный индийский певец и актер Харри Санду, а также бразильская телеведущая, актриса и певица Элиана Михаиличен Безерра.
В этом году рекламные ролики будут транслироваться на каналах с самыми высокими рейтингами в 20 странах, включая Россию, Германию, Великобританию, Нидерланды, Украину, Индию и Израиль.
Кроме того, планируется разработка новых туристических продуктов, отвечающие потребностям гостей с потенциально высокими расходами. Цель кампании — привлечь большее количество путешественников с хорошим уровнем образования, культуры и доходов.
Министр отметил, что разрабатываются новые стратегии продвижения, которые включают рекламные и PR-проекты, посвященные гастрономическому, медицинскому, паломническому, деловому туризму.
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Согласно данным Министерства культуры и туризма, в 2019 году число международных туристов в стране выросло на 14,31 процента в годовом исчислении и составило 42,9 миллиона за первые 11 месяцев.
За это время в Турцию прибыло около 6,89 миллиона гостей из России, 4,83 миллиона – из Германии и 2,5 миллиона – из Великобритании.
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