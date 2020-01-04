В "Столото" озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".

Как сообщалось ранее, неизвестный по итогам новогоднего розыгрыша выиграл один миллиард рублей. Билет был приобретен в подмосковном селе Юдино. Победитель пока не вышел на связь с распространителем лотереи.

"У рекордсмена государственных лотерей , как и у всех победителей, есть полгода, чтобы приехать оформить свой выигрыш. При уважительной причине для задержки выигрыш будет ждать своего обладателя еще три года. Если участник так и не появится, вся сумма будет перечислена в госбюджет в полном объеме", — отметили в пресс-службе распространителя лотереи.