Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T22:43+0300
https://ria.ru/20200104/1563114559.html
В "Столото" озвучили сроки получения миллиардного выигрыша
https://cdn22.img.ria.ru/images/150834/89/1508348973_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_eb48c752bffe4791a196e9a2195a4a71.jpg
РИА Новости

В "Столото" озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

17:45 04.01.2020 (обновлено: 22:43 04.01.2020)
50292
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПродажа лотерейных билетов в Казани
Продажа лотерейных билетов в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Как сообщалось ранее, неизвестный по итогам новогоднего розыгрыша выиграл один миллиард рублей. Билет был приобретен в подмосковном селе Юдино. Победитель пока не вышел на связь с распространителем лотереи.
Листы с денежными купюрами
2 января, 09:32
В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
"У рекордсмена государственных лотерей, как и у всех победителей, есть полгода, чтобы приехать оформить свой выигрыш. При уважительной причине для задержки выигрыш будет ждать своего обладателя еще три года. Если участник так и не появится, вся сумма будет перечислена в госбюджет в полном объеме", — отметили в пресс-службе распространителя лотереи.
Там пояснили, что уважительными причинами могут быть болезнь, отсутствие в стране, длительная командировка или даже тюремное заключение. "Уважительная — это почти любая причина, поскольку мы нацелены на то, чтобы выплатить выигрыш", — пояснили в "Столото".
Пункт продажи лотерейных билетов
14 ноября 2019, 12:39
Выигрыш жителя Башкирии в 18 миллионов рублей перечислили в госбюджет
1446112111667
Обсудить 20
ЛотереяРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да я почти Нострадамус! Вангую! Победитель не объявится! Потому, что якобы "новогодний тираж" на самом деле был сыгран за пару-тройку месяцев до Нового года. И по уже известтному результату были напечатаны билеты с заведомо проигрышными комбинациями. То есть, выигрышных билетов нет вообще, в принципе. Ни на миллиард, ни на 100 рублей. Именно поэттому победитель никогда не объявится.
4 января, 20:01
Тарас Визерук
1021003
А как они узнали, в каком селе был куплен именно этот билет, если при продаже билетов номера не фиксируются? Может он у продавца лежит в пачке непроданных..
4 января, 19:52
Roman Roman
1000005
Рекомендуем
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Продажа лотерейных билетов
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Автомобили скорой помощи
В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Измерение артериального давления
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Автомобили стоят в пробке
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры
Ракетный комплекс Тополь
Ветеран РВСН рассказал, как работает "ядерная кнопка"
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Офис Microsoft
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Президент Польши Анджей Дуда
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Остров Пасхи
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответила на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния