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Белоруссия ожидает поставки нефти из России, сообщил источник
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РИА Новости

Белоруссия ожидает поставки нефти из России, сообщил источник

17:15 04.01.2020
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© РИА Новости / Андрей АлександровМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Андрей Александров
Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Белорусская сторона ожидает в ближайшее время начала поставки из РФ партий нефти на оба своих нефтеперерабатывающих завода, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
"Идет подготовительная работа, оформление документов… Российская сторона может уже в ближайшее время начать отгрузку", - сказал собеседник агентства.
Стенд АО Транснефть
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Он пояснил, что в наибольшей степени подготовки находится вопрос поставки партии российской нефти на предприятие "Нафтан" в Новополоцке. Вместе с тем собеседник агентства не стал уточнять объем партии нефти, которая будет поставлена на этот НПЗ.
При этом, по словам источника, ожидается оформление необходимых документов для поставки партии российской нефти и на Мозырский НПЗ. Он выразил уверенность, что эта работа будет также завершена в скором времени.
Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Белорусский госконцерн "Белнефтехим" отметил, что загрузка заводов снижена до технологического минимума, они работают на сформированных ранее запасах нефти. С учетом этого Минск был вынужден временно прекратить экспорт нефтепродуктов. В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через Белоруссию идет без ограничений.
Стенд ПАО Транснефть
3 января, 11:40
"Транснефть" объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
При этом источник сообщил РИА Новости, что Белоруссия предлагает осуществлять разовые поставки нефти на свои НПЗ от независимых поставщиков на время проведения переговоров с РФ по нефтяным вопросам. Источник также сообщал, что отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на 10 долларов на тонну, которые являются премией к рыночной цене.
В субботу после телефонного разговора премьеров Белоруссии и России "Белнефтехим" сообщил, что работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Белоруссию по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. По его данным, в субботу оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.
При этом официальный представитель Транснефть Игорь Демин заявил РИА Новости, что компания получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке в Белоруссии.
Сотрудники Мозырьского нефтеперерабатывающего завода в Гомельской области, Белоруссия
Вчера, 15:14
Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти
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Игорь ДеминБелнефтехимТранснефтьБелоруссияРоссияЭкономика
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