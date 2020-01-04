Белоруссия ожидает поставки нефти из России, сообщил источник

МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Белорусская сторона ожидает в ближайшее время начала поставки из РФ партий нефти на оба своих нефтеперерабатывающих завода, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

"Идет подготовительная работа, оформление документов… Российская сторона может уже в ближайшее время начать отгрузку", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в наибольшей степени подготовки находится вопрос поставки партии российской нефти на предприятие "Нафтан" в Новополоцке. Вместе с тем собеседник агентства не стал уточнять объем партии нефти, которая будет поставлена на этот НПЗ.

При этом, по словам источника, ожидается оформление необходимых документов для поставки партии российской нефти и на Мозырский НПЗ. Он выразил уверенность, что эта работа будет также завершена в скором времени.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Белорусский госконцерн "Белнефтехим" отметил, что загрузка заводов снижена до технологического минимума, они работают на сформированных ранее запасах нефти. С учетом этого Минск был вынужден временно прекратить экспорт нефтепродуктов. В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через Белоруссию идет без ограничений.

При этом источник сообщил РИА Новости, что Белоруссия предлагает осуществлять разовые поставки нефти на свои НПЗ от независимых поставщиков на время проведения переговоров с РФ по нефтяным вопросам. Источник также сообщал, что отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на 10 долларов на тонну, которые являются премией к рыночной цене.

В субботу после телефонного разговора премьеров Белоруссии и России "Белнефтехим" сообщил, что работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Белоруссию по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. По его данным, в субботу оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.