Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с пробками в крупнейших городах, сообщает "Российская газета".
В монографии "Модели оптимизации и методы равновесного распределения трафика" математики отмечают, что с помощью математических моделей можно разрабатывать цифровых "двойников" транспортных систем и отслеживать, как меняется трафик на каждом локальном участке дорожной сети при тех или иных изменениях инфраструктуры.
"Каждый год на улучшение дорог выделяется немалый бюджет. Математическая теория распределения транспортных потоков предлагает набор решений для эффективного управления этими деньгами", — считает профессор кафедры математического моделирования СпбГУ, доктор физико-математических наук Александр Крылатов.
В своем исследовании ученые отталкивались от идей британского математика Джона Глена Вардропа, который полагал, что любые изменения дорожной инфраструктуры следует производить исходя из понимания того, что каждый водитель преследует на дороге сугубо личные цели. Исследователи уверены, что математический подход позволяет анализировать транспортную цель целиком, учитывая влияние отдельных ее элементов друг на друга.
Крылатов и Захаров также предлагают оптимизировать трафик за счет расширения проезжей части.
"При этом необходимо расширять весь маршрут, а не только одну или несколько из входящих в него улиц, иначе может возникнуть "бутылочное горлышко". После этого можно переходить к следующему по значимости у автомобилистов маршруту", — добавил Крылатов.
Немаловажно, чтобы все водители пользовались одной и той же навигационной системой, операторы которой могли бы централизованно информировать их об оптимальных маршрутах, замечают ученые.
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