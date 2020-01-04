Медведев назначил руководителя секретариата вице-премьера Голиковой

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Елену Рожкову руководителем секретариата заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Рожкову Елену Анатольевну руководителем секретариата заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой на время исполнения Татьяной Голиковой полномочий по данной должности", - говорится в документе.
26 декабря 2019, 01:28Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения