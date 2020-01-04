Украину в 2020 году может ждать дефолт, считает Медведчук

Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Дальнейшее углубление кризиса украинской экономики произошло в 2019-м, это может привести к дефолту уже в 2020 году, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Дальнейшее углубление кризиса украинской экономики произошло в 2019-м, это может привести к дефолту уже в 2020 году, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук . Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

"Основной экономический результат 2019 года — дальнейшее углубление системного кризиса украинской экономики, больше всего проявившегося в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. И катализатором кризисных процессов в экономике является неадекватность правительства", — считает Медведчук.

По его словам, промышленное производство в стране достигло трехлетнего минимума. "Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году", — отметил он.

Медведчук добавил, что сохранение нынешней финансово-кредитной политики "ведет страну к дефолту уже в 2020 году, причем на худших для Украины условиях".

"Единственный путь избежать его, похоже, заключается в сотрудничестве с МВФ, договоренности с которым (премьер Украины Алексей) Гончарук выдает за серьезный успех", — отметил политик.