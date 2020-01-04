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Украину в 2020 году может ждать дефолт, считает Медведчук
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РИА Новости

Украину в 2020 году может ждать дефолт, считает Медведчук

17:07 04.01.2020 (обновлено: 18:47 04.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Дальнейшее углубление кризиса украинской экономики произошло в 2019-м, это может привести к дефолту уже в 2020 году, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.
"Основной экономический результат 2019 года — дальнейшее углубление системного кризиса украинской экономики, больше всего проявившегося в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. И катализатором кризисных процессов в экономике является неадекватность правительства", — считает Медведчук.
По его словам, промышленное производство в стране достигло трехлетнего минимума. "Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году", — отметил он.
Медведчук добавил, что сохранение нынешней финансово-кредитной политики "ведет страну к дефолту уже в 2020 году, причем на худших для Украины условиях".
"Единственный путь избежать его, похоже, заключается в сотрудничестве с МВФ, договоренности с которым (премьер Украины Алексей) Гончарук выдает за серьезный успех", — отметил политик.
Он добавил, что Украине необходимо "срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и неотложно сформировать правительство национального спасения".
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Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукУкраинаВ мире
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