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Сотрудник MNG Jet заявил, что ему угрожали, если он не поможет Гону
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РИА Новости

Сотрудник MNG Jet заявил, что ему угрожали, если он не поможет Гону

17:03 04.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Карлос Гон. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сотрудник турецкой компании MNG Jet, оказывающей услуги авиаперевозчика, сообщил, что его семье угрожали причинить вред, если он не поможет вывезти человека, которым, как позже выяснилось, оказался экс-глава Nissan Карлос Гон, передает агентство IHA.
По данным агентства, арестованный начальник операционного отдела MNG Jet Окан Кёсемен сообщил, что бывший знакомый угрожал ему, если он не окажет содействие.
Бывший президент и генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
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"Мой бывший знакомый из Бейрута позвонил мне, сказал, что это дело международной важности, и что, если я не помогу, моей жене и ребенку будет причинен вред. Я испугался. Я взял человека, которого привезли в аэропорт, из самолета и перевез его в другой самолет. Я не знал, кем является этот человек", - цитирует Кёсемена агентство IHA.
Ранее MNG Jet заявила, что имени Гона не было в списках пассажиров самолета, на котором он, предположительно, покинул Японию, и подала иск в суд, "чтобы привлечь причастных к ответственности". Перевозчик отмечает, что один из ее сотрудников признался, что подделал некоторые данные, действуя "сам по себе, без ведома или распоряжения менеджмента MNG Jet". Сейчас в отношении него проводится расследование.
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Карлос Гон
3 января, 14:04
Японский телеканал восстановил картину бегства экс-главы Nissan Гона
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане.
Ранее японский телеканал NHK, предположительно, восстановил картину бегства Карлоса Гона. В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Телеканалу стало известно, что около 23 часов (17.00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай. Этот самолет прилетел в Японию утром 29 декабря из Дубая. Очевидцы рассказали телеканалу, что Карлос Гон в самолете замечен не был, однако на борту находились несколько чемоданов и крупногабаритных кейсов высотой около одного метра. Версию о том, что в одном из кейсов находился экс-глава Nissan сообщает и Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов, в 5 часов утра по местному времени самолет приземлился в Стамбуле. Спустя полтора часа Гон, предположительно, вылетел в Ливан на другом частном самолете.
В субботу стало известно, что турецкий суд выдал ордеры на арест пятерых человек в связи с делом о побеге экс-главы Nissan. Подозреваемым были предъявлены обвинения в незаконной перевозке людей. В свою очередь, ливанская сторона утверждает, что Гон въехал в страну легально, и поводов для его преследования нет. Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также начала обыск в его доме. Существует версия, что при побеге Гону помогали сотрудники двух частных охранных компаний – американской и ливанской.
Новости о бывшем главе концерна Nissan Карлосе Гоне на телеэкране в Токио, Япония
31 декабря 2019, 06:46
Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
031102
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MNG JetКарлос ГонТурцияЯпонияЛиванВ мире
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