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Авиакомпания LOT решила обходить воздушное пространство Ирана
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РИА Новости

Авиакомпания LOT решила обходить воздушное пространство Ирана

16:53 04.01.2020
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© AP Photo / Alik KepliczСамолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы
Самолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы
© AP Photo / Alik Keplicz
Самолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы . Архивное фото
ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Польский национальный авиаперевозчик LOT принял решение не летать через воздушное пространство Ирана, сообщил журналистам представитель компании Михал Черницкий.
Ранее сообщалось, что в результате удара США близ Багдада был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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"Сегодня ночью было принято решение, чтобы наши самолеты обходили воздушное пространство Ирана. Все рейсы, которые ранее имели запланированный пролет через воздушное пространство Ирана, полетят измененными маршрутами", - сказал Черницкий.
Он уточнил, что речь идет о рейсах из Варшавы в Индию, Сингапур, Бангкок и Шри-Ланку.
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