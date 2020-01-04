Авиакомпания LOT решила обходить воздушное пространство Ирана

МИД Британии советует гражданам не ездить в Ирак и Иран

МИД Британии советует гражданам не ездить в Ирак и Иран

"Сегодня ночью было принято решение, чтобы наши самолеты обходили воздушное пространство Ирана. Все рейсы, которые ранее имели запланированный пролет через воздушное пространство Ирана, полетят измененными маршрутами", - сказал Черницкий.