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2020-01-04T18:30+0300
https://ria.ru/20200104/1563113508.html
Ирак ограничил работу американских военных на своей территории
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РИА Новости

Ирак ограничил работу американских военных на своей территории

16:51 04.01.2020 (обновлено: 18:30 04.01.2020)
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© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
© Фото : Spc. Anthony Zane
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке. Архивное фото
БАГДАД/КАИР, 4 янв — РИА Новости. Ирак принял решение ограничить деятельность американских военных на территории своей страны после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани и одного из командиров шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, заявил РИА Новости официальный представитель командующего Вооруженными силами Ирака Абдель Карим Халяф.

"Они могут действовать только с согласия иракской стороны, но после такого удара в спину, конечно, мы ограничим их работу", — сказал собеседник агентства.

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Халяф также добавил, что проводится расследование в отношении всех, кто мог иметь информацию о передвижении убитого иранского генерала и сопровождавших его лиц, в частности о его перелете из Дамаска в Багдад и переезде из багдадского аэропорта.

"Да, расследование проводится. Следственные мероприятия коснутся всех, кто мог иметь какую-либо информацию внутри аэропорта (Багдада. — Прим. ред.)", — пояснил он.

Комментируя приостановку работы НАТО по обучению иракских военных, Халяф подчеркнул, что у Ирака есть собственные возможности в этой области.
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"Ирак сам способен справиться с этой задачей, как и с задачей по защите своей территории. Конечно, силы коалиции помогали с воздуха, но остальное выполняли иракские военные", — отметил собеседник агентства.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
1 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AP Photo / Vahid Salemi

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
2 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
1 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
2 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
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Обсудить 60
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиНАТОБагдад (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Предлагаю в знак солидарности с великим народом Ирана запретить и не пущать всё американское: всякие колы макдональдсы майкрософты. Будет как с санкциями и водкой с табаком , сначало ломает, а потом Свобода !
4 января, 16:58
ffrolgohom
1091001027
Выгнать кишка тонка?
4 января, 16:57
VPVassya Pupkind
662204013
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