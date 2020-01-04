Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Полномочному представителю президента РФ в Совете Федерации Артуру Муравьеву и полномочному представителю президента РФ в Госдуме Гарри Минху предложить председателям палат Федерального Собрания РФ собрать палаты 15 января в 12 часов в Центральном выставочном зале "Манеж" для заслушивания послания президента Федеральному Собранию", - говорится в документе.
Также администрации президента РФ поручено пригласить на заслушивание послания членов правительства РФ, председателя и членов Конституционного Суда, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя СК РФ, председателя ЦИК и председателя Счетной палаты, членов Государственного совета РФ и глав основных конфессий.
Федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" поручено обеспечить теле- и радиотрансляцию совместного заседания палат Федерального Собрания РФ.
25 декабря 2019, 14:09Путин призвал увеличить темпы роста российской экономики