Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января

"Полномочному представителю президента РФ в Совете Федерации Артуру Муравьеву и полномочному представителю президента РФ в Госдуме Гарри Минху предложить председателям палат Федерального Собрания РФ собрать палаты 15 января в 12 часов в Центральном выставочном зале "Манеж" для заслушивания послания президента Федеральному Собранию", - говорится в документе.