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Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января
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РИА Новости

Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января

16:40 04.01.2020 (обновлено: 16:52 04.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Полномочному представителю президента РФ в Совете Федерации Артуру Муравьеву и полномочному представителю президента РФ в Госдуме Гарри Минху предложить председателям палат Федерального Собрания РФ собрать палаты 15 января в 12 часов в Центральном выставочном зале "Манеж" для заслушивания послания президента Федеральному Собранию", - говорится в документе.
Также администрации президента РФ поручено пригласить на заслушивание послания членов правительства РФ, председателя и членов Конституционного Суда, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя СК РФ, председателя ЦИК и председателя Счетной палаты, членов Государственного совета РФ и глав основных конфессий.
Федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" поручено обеспечить теле- и радиотрансляцию совместного заседания палат Федерального Собрания РФ.
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МоскваФедеральное собрание РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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