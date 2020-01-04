Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T22:54+0300
https://ria.ru/20200104/1563113232.html
В Удмуртии в результате ДТП погиб ребенок
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

В Удмуртии в результате ДТП погиб ребенок

16:32 04.01.2020 (обновлено: 22:54 04.01.2020)
588
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
УФА, 4 янв – РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб, восемь человек получили травмы при столкновении двух автомобилей в Удмуртии, сообщили в региональном МВД.
По данным ведомства, авария произошла 3 января на шестом километре объездной дороги города Воткинска. Водитель автомобиля "Peugeot" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Hyundai".
"В результате ДТП пассажир автомобиля "Peugeot" - двухлетний ребенок - получил смертельную травму, еще 8 человек пострадали", - говорится в сообщении МВД по Удмуртии.
Полиция рекомендует местным жителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге из-за сложных погодных условий. В регионе наблюдается резкий порывистый ветер, метель, на автодорогах республики снежные заносы с плохой видимостью.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Вчера, 15:02
В Башкирии в результате ДТП погиб человек
020322
Обсудить 0
УдмуртияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
В Тюменской области в ДТП погибли пять человек
Автомобили скорой помощи
Спасенный из горящего дома в Петербурге ребенок умер в реанимации
Силы безопасности Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо при подрыве автобуса погибли четырнадцать человек
Полиция
В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе
На церемонии вручения автомобилей Скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Республики Татарстан
Житель Башкирии скончался после полученных травм в батутном центре
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Башкирии в результате ДТП погиб человек
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings
Самолет Airbus A320 сел в Перми из-за проблем с приборами
Туристы на параплане на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
В Саратовской области при пожаре в частном доме погибли два человека
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В ДТП с автобусом на востоке Москвы пострадали два человека
Офис Белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
В "Белнефтехим" сообщили о повышении цены нефти для белорусских НПЗ
Стенд АО Транснефть
Транснефть получила заявку на поставку нефти в Белоруссию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Камаева освободили от должности замглавы агентства по делам молодежи
Сотрудники МЧС на месте пожара в частном доме в селе Горькая Балка на Ставрополье
СК назвал возможную причину пожара на Ставрополье с четырьмя погибшими
Британский телеведущий Дерек Акор
Британский телеведущий и мистик Дерек Акора скончался из-за гриппа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния