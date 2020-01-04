В Удмуртии в результате ДТП погиб ребенок

УФА, 4 янв – РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб, восемь человек получили травмы при столкновении двух автомобилей в Двухлетний ребенок погиб, восемь человек получили травмы при столкновении двух автомобилей в Удмуртии сообщили в региональном МВД.

По данным ведомства, авария произошла 3 января на шестом километре объездной дороги города Воткинска. Водитель автомобиля "Peugeot" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Hyundai".

"В результате ДТП пассажир автомобиля "Peugeot" - двухлетний ребенок - получил смертельную травму, еще 8 человек пострадали", - говорится в сообщении МВД по Удмуртии.