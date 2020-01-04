В Удмуртии в результате ДТП погиб ребенок

По данным ведомства, авария произошла 3 января на шестом километре объездной дороги города Воткинска. Водитель автомобиля "Peugeot" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Hyundai".
"В результате ДТП пассажир автомобиля "Peugeot" - двухлетний ребенок - получил смертельную травму, еще 8 человек пострадали", - говорится в сообщении МВД по Удмуртии.
Полиция рекомендует местным жителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге из-за сложных погодных условий. В регионе наблюдается резкий порывистый ветер, метель, на автодорогах республики снежные заносы с плохой видимостью.
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