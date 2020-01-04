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Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
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РИА Новости

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

16:27 04.01.2020 (обновлено: 00:21 05.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
С начала года в некоторых регионах обновились рекорды максимальной температуры.
Второго января перекрыт абсолютный максимум температуры в Нижнем Новгороде и Пскове, говорится на сайте.
Такая тенденция пока сохранится — температура воздуха будет значительно превышать норму в большинстве регионов страны, кроме некоторых районов Чукотки и Камчатки.
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Синоптики ожидают наибольшую аномалию в Сибири и на западе Якутии — от 16 градусов выше нормы. В ближайшее время на юге Западной Сибири дневные температуры приблизятся к нулевой отметке, а в Поволжье и Центральной России достигнут двух градусов тепла.
На европейской части России 6 января ожидают понижения температуры из-за проходящего холодного атмосферного фронта, но положительная аномалия все равно сохранится. Уже 8 января в Москве и области столбик термометра поднимется до двух градусов выше нуля.
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ПогодаГидрометцентрРоссияОбщество
Популярные комментарии
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Инна Д
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ttatyana-mol
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