Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Почти вся территория Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре

С начала года в некоторых регионах обновились рекорды максимальной температуры.

Второго января перекрыт абсолютный максимум температуры в Нижнем Новгороде и Пскове, говорится на сайте

Такая тенденция пока сохранится — температура воздуха будет значительно превышать норму в большинстве регионов страны, кроме некоторых районов Чукотки и Камчатки.

Синоптики ожидают наибольшую аномалию в Сибири и на западе Якутии — от 16 градусов выше нормы. В ближайшее время на юге Западной Сибири дневные температуры приблизятся к нулевой отметке, а в Поволжье и Центральной России достигнут двух градусов тепла.